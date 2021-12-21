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В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма - РИА Новости, 21.12.2021
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма
Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:57
2021-12-21T15:57
2021-12-21T17:40
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, который отвечает за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, по словам ученых, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зафиксировали 41 случай заражения омикрон-вариантом, у всех пациентов стабильное состояние. Первые 16 россиян, у которых выявили штамм, уже выписали из стационаров.
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РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:57 21.12.2021 (обновлено: 17:40 21.12.2021)
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма
Глава Минздрава Мурашко: для омикрон-штамма характерны першение в горле и лихорадка