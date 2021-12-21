https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752591.html

В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма

В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма - РИА Новости, 21.12.2021

В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма

Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:57

2021-12-21T15:57

2021-12-21T17:40

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, который отвечает за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, по словам ученых, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зафиксировали 41 случай заражения омикрон-вариантом, у всех пациентов стабильное состояние. Первые 16 россиян, у которых выявили штамм, уже выписали из стационаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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