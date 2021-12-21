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https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752591.html
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма - РИА Новости, 21.12.2021
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма
Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:57
2021-12-21T17:40
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, который отвечает за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, по словам ученых, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зафиксировали 41 случай заражения омикрон-вариантом, у всех пациентов стабильное состояние. Первые 16 россиян, у которых выявили штамм, уже выписали из стационаров.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:57 21.12.2021 (обновлено: 17:40 21.12.2021)
 
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма

Глава Минздрава Мурашко: для омикрон-штамма характерны першение в горле и лихорадка

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Для омикрон-варианта коронавируса свойственны симптомы, сходные с гриппом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа", — сказал глава ведомства.

Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, который отвечает за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, по словам ученых, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зафиксировали 41 случай заражения омикрон-вариантом, у всех пациентов стабильное состояние. Первые 16 россиян, у которых выявили штамм, уже выписали из стационаров.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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