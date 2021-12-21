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Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже
Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже - РИА Новости, 21.12.2021
Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже
Около 30% новых случаев заболевания коронавирусом в Париже приходится на штамм "омикрон", заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:44
2021-12-21T15:44
2021-12-21T15:44
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ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Около 30% новых случаев заболевания коронавирусом в Париже приходится на штамм "омикрон", заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.Приводя общие данные, он отметил, что на 100 тысяч жителей в стране приходится 157 случаев заболеваний. "Это новый рекорд", - заявил Атталь на брифинге во вторник."Ситуация в больницах напряженная, госпитализированы около 16 тысяч человек, в реанимации находятся более 3 тысяч человек. Мы оцениваем, что 10% случаев заболевания связаны с штаммом "омикрон"… В частности, в Париже каждое третье заражение связано со штаммом омикрон", - указал официальный представитель французского кабмина.В понедельник во Франции было выявлено 15 тысяч новых случаев заболеваний коронавирусом.
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в мире, париж, франция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже
Власти Франции заявили, что среди заболевших COVID-19 в Париже у 30 процентов "омикрон"