https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764747497.html

Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже

Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже - РИА Новости, 21.12.2021

Французские власти оценили число заразившихся омикрон-штаммом в Париже

Около 30% новых случаев заболевания коронавирусом в Париже приходится на штамм "омикрон", заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:44

2021-12-21T15:44

2021-12-21T15:44

распространение коронавируса

в мире

париж

франция

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764655545_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_01c2221aef51c2d0d580d81d1e6302c0.jpg

ПАРИЖ, 21 дек – РИА Новости. Около 30% новых случаев заболевания коронавирусом в Париже приходится на штамм "омикрон", заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.Приводя общие данные, он отметил, что на 100 тысяч жителей в стране приходится 157 случаев заболеваний. "Это новый рекорд", - заявил Атталь на брифинге во вторник."Ситуация в больницах напряженная, госпитализированы около 16 тысяч человек, в реанимации находятся более 3 тысяч человек. Мы оцениваем, что 10% случаев заболевания связаны с штаммом "омикрон"… В частности, в Париже каждое третье заражение связано со штаммом омикрон", - указал официальный представитель французского кабмина.В понедельник во Франции было выявлено 15 тысяч новых случаев заболеваний коронавирусом.

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса