Эти два симптома позволяют отличить "омикрон" от простуды

19:04 21.12.2021 (обновлено: 21:51 21.12.2021)
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от простуды
Британский врач Янг назвал головную боль и усталость отличиями "омикрона" от простуды
© AP Photo / Kyle GreenМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации медицинского центра в штате Айдахо, США
© AP Photo / Kyle Green
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень напоминают простуду и различить их становится все сложнее, говорится в публикации The Sun.
В статье отмечается, что количество заболевших растет изо дня в день и нередко единственным способом отличить "омикрон" от простуды становится ПЦР-тест. По словам британского вирусолога Лоуренса Янга, четверть людей, болеющих простудой, в действительности заражены "омикроном".
"Они (симптомы. — Прим. ред.) частично совпадают, однако простуда наступает немного более постепенно. Но с "омикроном" у людей быстро возникают головные боли и усталость", — сказал он.
Врач добавил, что простуда развивается дольше — в течение нескольких дней.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для омикрон-штамма коронавируса характерны симптомы, аналогичные ОРВИ: першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия и общие признаки интоксикации при гриппе.
Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зафиксировали 41 случай заражения омикрон-вариантом, у всех пациентов стабильное состояние. Первых 16 россиян, у которых выявили штамм, уже выписали из стационаров.