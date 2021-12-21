https://ria.ru/20211221/omikron-1764797838.html

Эти два симптома позволяют отличить "омикрон" от простуды

Врач рассказал, как отличить "омикрон" от простуды - РИА Новости, 21.12.2021

Эти два симптома позволяют отличить "омикрон" от простуды

Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень напоминают простуду и различить их становится все сложнее, говорится в публикации The Sun. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:04

2021-12-21T19:04

2021-12-21T21:51

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень напоминают простуду и различить их становится все сложнее, говорится в публикации The Sun.В статье отмечается, что количество заболевших растет изо дня в день и нередко единственным способом отличить "омикрон" от простуды становится ПЦР-тест. По словам британского вирусолога Лоуренса Янга, четверть людей, болеющих простудой, в действительности заражены "омикроном"."Они (симптомы. — Прим. ред.) частично совпадают, однако простуда наступает немного более постепенно. Но с "омикроном" у людей быстро возникают головные боли и усталость", — сказал он.Врач добавил, что простуда развивается дольше — в течение нескольких дней.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для омикрон-штамма коронавируса характерны симптомы, аналогичные ОРВИ: першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия и общие признаки интоксикации при гриппе.Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зафиксировали 41 случай заражения омикрон-вариантом, у всех пациентов стабильное состояние. Первых 16 россиян, у которых выявили штамм, уже выписали из стационаров.

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