https://ria.ru/20211221/omikron-1764765623.html
Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона"
Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона" - РИА Новости, 21.12.2021
Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона"
В ГНЦ "Вектор" определяют устойчивость тестов и эффективность вакцин против варианта коронавируса "омикрон", а также способность данного штамма вызывать тяжелые РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:32
2021-12-21T16:32
2021-12-21T16:37
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
анна попова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ГНЦ "Вектор" определяют устойчивость тестов и эффективность вакцин против варианта коронавируса "омикрон", а также способность данного штамма вызывать тяжелые формы болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Определяется устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфектантам, чувствительность наших ПЦР и ИХА-тестов, эффективность наших вакцин, трансмиссивность и скорость передачи в лабораторных модельных условиях, а также способность вызывать тяжелые формы болезни", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748514.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", анна попова, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
16:32 21.12.2021 (обновлено: 16:37 21.12.2021)
Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона"
Глава Роспотребнадзора Попова: "Вектор" изучает эффективность вакцин против "омикрона