https://ria.ru/20211221/omikron-1764765623.html

Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона"

Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона" - РИА Новости, 21.12.2021

Попова рассказала о работе в "Векторе" над изучением "омикрона"

В ГНЦ "Вектор" определяют устойчивость тестов и эффективность вакцин против варианта коронавируса "омикрон", а также способность данного штамма вызывать тяжелые РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:32

2021-12-21T16:32

2021-12-21T16:37

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

анна попова

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В ГНЦ "Вектор" определяют устойчивость тестов и эффективность вакцин против варианта коронавируса "омикрон", а также способность данного штамма вызывать тяжелые формы болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Определяется устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфектантам, чувствительность наших ПЦР и ИХА-тестов, эффективность наших вакцин, трансмиссивность и скорость передачи в лабораторных модельных условиях, а также способность вызывать тяжелые формы болезни", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748514.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", анна попова, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество