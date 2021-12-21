https://ria.ru/20211221/omikron-1764722474.html
Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза
Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза - РИА Новости, 21.12.2021
Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза
Число подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" в Австрии за неделю выросло более чем в 3 раза, свидетельствуют данные австрийского Агентства по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:22
2021-12-21T14:22
2021-12-21T14:22
распространение коронавируса
в мире
вена
австрия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" в Австрии за неделю выросло более чем в 3 раза, свидетельствуют данные австрийского Агентства по безопасности здоровья и продуктов питания (AGES).Согласно последним данным, по состоянию на конец минувшей недели в республике зафиксировано 297 случаев заражения штаммом "омикрон", при этом 193 из них - в Вене. Лишь неделей ранее число подтвержденных случаев составляло 89.В связи с распространением нового штамма и ростом числа заражений коронавирусом власти Австрии с 22 ноября ввели общенациональный локдаун на три недели. С 12 декабря жесткие ограничительные меры отменили для привитого и переболевшего населения и разрешили открыться всем сферам, кроме ночной гастрономии, проведение культурных мероприятий с максимальным числом участников в 1000 человек и с приписанными местами. При этом ресторанам необходимо закрываться не позднее 23.00.Посещать все места общественного пользования можно только привитым и переболевшим, сохраняется необходимость носить маску типа FFP2.Для непривитых же локдаун продолжается, но на Рождество и Новый год и для них сделают исключение - в эти праздничные дни непривитые смогут покидать дома для встреч с небольшим кругом людей.
https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html
вена
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, австрия, коронавирус covid-19
Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Австрии за неделю выросло более чем в три раза