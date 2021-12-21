https://ria.ru/20211221/omikron-1764722474.html

Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза

Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза - РИА Новости, 21.12.2021

Число случаев заражения "омикроном" в Австрии за неделю выросло в три раза

Число подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" в Австрии за неделю выросло более чем в 3 раза, свидетельствуют данные австрийского Агентства по... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:22

2021-12-21T14:22

2021-12-21T14:22

распространение коронавируса

в мире

вена

австрия

коронавирус covid-19

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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" в Австрии за неделю выросло более чем в 3 раза, свидетельствуют данные австрийского Агентства по безопасности здоровья и продуктов питания (AGES).Согласно последним данным, по состоянию на конец минувшей недели в республике зафиксировано 297 случаев заражения штаммом "омикрон", при этом 193 из них - в Вене. Лишь неделей ранее число подтвержденных случаев составляло 89.В связи с распространением нового штамма и ростом числа заражений коронавирусом власти Австрии с 22 ноября ввели общенациональный локдаун на три недели. С 12 декабря жесткие ограничительные меры отменили для привитого и переболевшего населения и разрешили открыться всем сферам, кроме ночной гастрономии, проведение культурных мероприятий с максимальным числом участников в 1000 человек и с приписанными местами. При этом ресторанам необходимо закрываться не позднее 23.00.Посещать все места общественного пользования можно только привитым и переболевшим, сохраняется необходимость носить маску типа FFP2.Для непривитых же локдаун продолжается, но на Рождество и Новый год и для них сделают исключение - в эти праздничные дни непривитые смогут покидать дома для встреч с небольшим кругом людей.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764700609.html

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в мире, вена, австрия, коронавирус covid-19