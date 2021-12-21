https://ria.ru/20211221/omikron-1764669859.html

В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек

В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек - РИА Новости, 21.12.2021

В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек

Число заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон" в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минздрава Виктор... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:24

2021-12-21T11:24

2021-12-21T11:39

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон" в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко."Около 30 человек, тяжелых нет", — сказал замминистра.Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса SARS-CoV-2.Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.Из-за угрозы его распространения власти рекомендовали прививаться всем, включая тех, кто уже сделал вакцину или переболел полгода назад.

https://ria.ru/20211221/simptom-1764639520.html

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