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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/omikron-1764669859.html
В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек
В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек - РИА Новости, 21.12.2021
В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек
Число заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон" в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минздрава Виктор... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:24
2021-12-21T11:39
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор фисенко
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон" в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко."Около 30 человек, тяжелых нет", — сказал замминистра.Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса SARS-CoV-2.Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.Из-за угрозы его распространения власти рекомендовали прививаться всем, включая тех, кто уже сделал вакцину или переболел полгода назад.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
11:24 21.12.2021 (обновлено: 11:39 21.12.2021)
 
В России число заразившихся омикрон-штаммом достигло 30 человек

Замглавы Минздрава Фисенко: в России около 30 человек заразились омикрон-штаммом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число заболевших COVID-19 со штаммом "омикрон" в России достигло 30 человек, они в стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
"Около 30 человек, тяжелых нет", — сказал замминистра.
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
05:08Распространение коронавируса
Иммунолог назвал "внезапный" симптом омикрон-штамма
Ранее сообщалось о 25 заразившихся этой вариацией коронавируса SARS-CoV-2.
Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала его "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
Из-за угрозы его распространения власти рекомендовали прививаться всем, включая тех, кто уже сделал вакцину или переболел полгода назад.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор Фисенко
 
 
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