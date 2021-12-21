Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/okhota-1764649737.html
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль - РИА Новости, 21.12.2021
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль
Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:32
2021-12-21T09:32
происшествия
даниловский район
краснодарский край
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье инспектор охраны окружающей среды из Даниловского района обнаружил группу охотников на четырех внедорожниках в местном охотничьем хозяйстве и сообщил о них в полицию. Полицейские выяснили, что в лесу охотились 12 мужчин, большая часть из них жители Волгоградской области, а также вахтовики из Краснодарского края и Омской области."При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнили РИА Новости в полиции, четыре убитых косули лежали в машинах, еще три туши были найдены в лесу. У мужчин изъяли 12 охотничьих ружей и карабинов, сообщили в ведомстве, они доставлены в полицию для выяснения обстоятельств. Как отметили в полиции, охотники отрицают свое участие в браконьерстве.
https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html
https://ria.ru/20211117/omsk-1759434146.html
даниловский район
краснодарский край
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, даниловский район, краснодарский край, волгоградская область
09:32 21.12.2021
 
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль

В Волгоградской области в машинах у 12 мужчин нашли несколько убитых косуль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в воскресенье инспектор охраны окружающей среды из Даниловского района обнаружил группу охотников на четырех внедорожниках в местном охотничьем хозяйстве и сообщил о них в полицию. Полицейские выяснили, что в лесу охотились 12 мужчин, большая часть из них жители Волгоградской области, а также вахтовики из Краснодарского края и Омской области.
Празднование Дня оленевода на Таймыре - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 17:17
Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике
"При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили РИА Новости в полиции, четыре убитых косули лежали в машинах, еще три туши были найдены в лесу. У мужчин изъяли 12 охотничьих ружей и карабинов, сообщили в ведомстве, они доставлены в полицию для выяснения обстоятельств. Как отметили в полиции, охотники отрицают свое участие в браконьерстве.
Косули - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 12:20
Омских силовиков подозревают в незаконной охоте на косуль
 
ПроисшествияДаниловский районКраснодарский крайВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США