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В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль - РИА Новости, 21.12.2021
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль
Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:32
2021-12-21T09:32
2021-12-21T09:32
происшествия
даниловский район
краснодарский край
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье инспектор охраны окружающей среды из Даниловского района обнаружил группу охотников на четырех внедорожниках в местном охотничьем хозяйстве и сообщил о них в полицию. Полицейские выяснили, что в лесу охотились 12 мужчин, большая часть из них жители Волгоградской области, а также вахтовики из Краснодарского края и Омской области."При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнили РИА Новости в полиции, четыре убитых косули лежали в машинах, еще три туши были найдены в лесу. У мужчин изъяли 12 охотничьих ружей и карабинов, сообщили в ведомстве, они доставлены в полицию для выяснения обстоятельств. Как отметили в полиции, охотники отрицают свое участие в браконьерстве.
https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html
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даниловский район
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происшествия, даниловский район, краснодарский край, волгоградская область
В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль
В Волгоградской области в машинах у 12 мужчин нашли несколько убитых косуль