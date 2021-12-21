https://ria.ru/20211221/okhota-1764649737.html

В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль

В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль - РИА Новости, 21.12.2021

В Волгоградской области 12 мужчин заподозрили в незаконной охоте на косуль

Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:32

2021-12-21T09:32

2021-12-21T09:32

происшествия

даниловский район

краснодарский край

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Несколько убитых косуль нашли в машинах у группы охотников из 12 человек в Волгоградской области, при этом разрешения на добычу у мужчин не было, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье инспектор охраны окружающей среды из Даниловского района обнаружил группу охотников на четырех внедорожниках в местном охотничьем хозяйстве и сообщил о них в полицию. Полицейские выяснили, что в лесу охотились 12 мужчин, большая часть из них жители Волгоградской области, а также вахтовики из Краснодарского края и Омской области."При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнили РИА Новости в полиции, четыре убитых косули лежали в машинах, еще три туши были найдены в лесу. У мужчин изъяли 12 охотничьих ружей и карабинов, сообщили в ведомстве, они доставлены в полицию для выяснения обстоятельств. Как отметили в полиции, охотники отрицают свое участие в браконьерстве.

https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html

https://ria.ru/20211117/omsk-1759434146.html

даниловский район

краснодарский край

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, даниловский район, краснодарский край, волгоградская область