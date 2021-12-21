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СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины - РИА Новости, 22.12.2021
СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-21T22:47
2021-12-22T00:07
украина
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.Как говорится в сообщении Reuters, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники обсудят "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий"."Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов", — передает агентство.Источник добавил, что потенциальные ограничения будут "беспрецедентными" для России: они могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.По его словам, нынешняя администрация может использовать те же инструменты, которые применяли в Белом доме при Дональде Трампе, чтобы запретить доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к некоторым полупроводникам.Как на прошлой неделе писали СМИ, Вашингтон — рассматривающий санкции как основной способ "сдерживания" России — подталкивает Евросоюз присоединиться к такой политике из-за ситуации на Украине. По данным Bloomberg, возможные санкции США и ЕС могут также затронуть банки, доступ к платежным системам, оборонные и энергетические компании.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764258168.html
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украина, сша, россия, джо байден
22:47 21.12.2021 (обновлено: 00:07 22.12.2021)
 
СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины

Рейтер: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
Как говорится в сообщении Reuters, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники обсудят "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".
"Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов", — передает агентство.
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Источник добавил, что потенциальные ограничения будут "беспрецедентными" для России: они могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.
По его словам, нынешняя администрация может использовать те же инструменты, которые применяли в Белом доме при Дональде Трампе, чтобы запретить доступ китайской телекоммуникационной компании Huawei к некоторым полупроводникам.
Как на прошлой неделе писали СМИ, Вашингтон — рассматривающий санкции как основной способ "сдерживания" России — подталкивает Евросоюз присоединиться к такой политике из-за ситуации на Украине. По данным Bloomberg, возможные санкции США и ЕС могут также затронуть банки, доступ к платежным системам, оборонные и энергетические компании.
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Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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