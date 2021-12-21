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В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

В Швеции введут новые ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Шведские власти с 23 декабря введут новые ограничительные меры на фоне роста числа заражений COVID-19 и нового штамма коронавируса "омикрон", заявила... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:38

2021-12-21T17:38

2021-12-21T17:38

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швеция

здоровье - общество

коронавирусы

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шведские власти с 23 декабря введут новые ограничительные меры на фоне роста числа заражений COVID-19 и нового штамма коронавируса "омикрон", заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон."У нас есть новый вариант вируса, и мы находимся в новом положении... Помимо призыва к вакцинации, мы имеем меры, которые вступят в силу с 23 декабря", - сказала Андерссон на пресс-конференции.Премьер-министр рекомендовала перейти на удаленный режим всем, у кого есть такая возможность. В ресторанах будет введено требование соблюдения одного метра дистанции между столиками, а количество людей на частных мероприятиях в помещениях не должно превышать 50 человек.Ранее министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией объявила о введении с 8 декабря новых антикоронавирусных ограничений, включая обязательное ношение защитных медицинских масок и сокращение времени работы ресторанов.По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, за последние сутки в стране зафиксирован 12 681 подтвержденный случай заражения COVID-19. При этом полностью привито около 81% населения и 11 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки.

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в мире, швеция, здоровье - общество, коронавирусы, магдалена андерссон, коронавирус covid-19, коронавирус в россии