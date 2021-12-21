https://ria.ru/20211221/ocheredi-1764643531.html

Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС

Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС - РИА Новости, 21.12.2021

Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС

Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:13

2021-12-21T08:13

2021-12-21T08:13

литва

белоруссия

калининградская область

латвия

антон алиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06953cba619c9e1b06d968ae98be67f8.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.Очереди из фур на границе Белоруссии и Литвы начали скапливаться в декабре на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии."К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загруженно, чем на границе Литва-Белоруссия", - рассказал Алиханов.Он добавил, что власти Калининградской области внимательно следят за ситуацией, консультируются с МИД и посольствами в Белоруссии, в Литве, в Польше.

https://ria.ru/20211203/pochta-1761974483.html

литва

белоруссия

калининградская область

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литва, белоруссия, калининградская область, латвия, антон алиханов