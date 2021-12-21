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Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС
Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС - РИА Новости, 21.12.2021
Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС
Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:13
2021-12-21T08:13
литва
белоруссия
калининградская область
латвия
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.Очереди из фур на границе Белоруссии и Литвы начали скапливаться в декабре на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии."К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загруженно, чем на границе Литва-Белоруссия", - рассказал Алиханов.Он добавил, что власти Калининградской области внимательно следят за ситуацией, консультируются с МИД и посольствами в Белоруссии, в Литве, в Польше.
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литва, белоруссия, калининградская область, латвия, антон алиханов
08:13 21.12.2021
 
Поставки грузов в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС

Поставки грузов в Калининград осложнились из-за скопления фур на границах с ЕС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек - РИА Новости. Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.
Очереди из фур на границе Белоруссии и Литвы начали скапливаться в декабре на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
"К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загруженно, чем на границе Литва-Белоруссия", - рассказал Алиханов.
Он добавил, что власти Калининградской области внимательно следят за ситуацией, консультируются с МИД и посольствами в Белоруссии, в Литве, в Польше.
Сотрудник на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 11:18
"Почта России" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Японии
 
ЛитваБелоруссияКалининградская областьЛатвияАнтон Алиханов
 
 
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