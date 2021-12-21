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В Мурманске подростка заподозрили в обстреле автомобиля с детьми

В Мурманске подростка заподозрили в обстреле автомобиля с детьми - РИА Новости, 21.12.2021

В Мурманске подростка заподозрили в обстреле автомобиля с детьми

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который подозревается в том, что из хулиганских соображений выстрелил из... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:27

2021-12-21T13:27

2021-12-21T13:27

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МУРМАНСК, 21 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который подозревается в том, что из хулиганских соображений выстрелил из травматического пистолета и попал в автомобиль, в котором ехали двое детей с мамой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В полицию Мурманска поступило сообщение от женщины 1979 года рождения о том, что в сторону ее автомобиля Subaru, двигавшегося по центру города, предположительно был произведен выстрел. "От удара неизвестного предмета раскололось заднее стекло машины. По словам потерпевшей, в этот момент в салоне автомобиля находились двое детей", - говорится в сообщении.Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Во время осмотра машины было обнаружено отверстие в стекле. Сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах. Все эти меры позволили обнаружить и задержать по подозрению в совершении хулиганских действий 17-летнего юношу."Выяснилось, что молодой человек незадолго до происшествия купил травматическое оружие у неустановленного лица без определенной цели. Прогуливаясь с другом по областному центру, решил продемонстрировать приятелю, как действует пистолет. По словам злоумышленника, выстрел он произвел в произвольном направлении", - пояснили в полиции.Травматический пистолет полицейскими изъят. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211124/avtobus-1760477905.html

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происшествия, мурманск, россия