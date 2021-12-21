https://ria.ru/20211221/obstanovka-1764709660.html
Путин назвал военную обстановку в мире сложной
Путин назвал военную обстановку в мире сложной - РИА Новости, 21.12.2021
Путин назвал военную обстановку в мире сложной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше должна совершенствовать и укреплять вооруженные силы, военная обстановка в мире остается сложной. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:43
2021-12-21T13:43
2021-12-21T13:51
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и дальше должна совершенствовать и укреплять вооруженные силы, военная обстановка в мире остается сложной."Уважаемые товарищи, опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать и укреплять наши вооруженные силы. Мы и будем этим заниматься, военно-политическая обстановка в мире остается сложной: в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20211216/obstanovka-1764057107.html
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в мире, владимир путин, россия
13:43 21.12.2021 (обновлено: 13:51 21.12.2021)
Путин назвал военную обстановку в мире сложной
Президент Путин назвал военную обстановку в мире сложной