https://ria.ru/20211221/obschestvo-1764665950.html
В Калининградской области не обсуждают переход на московское время
В Калининградской области не обсуждают переход на московское время - РИА Новости, 21.12.2021
В Калининградской области не обсуждают переход на московское время
Возможность перехода на московское время в Калининградской области не обсуждается, часовую разницу во времени со столицей жители региона считают отличительной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:07
2021-12-21T11:07
2021-12-21T11:07
общество
калининградская область
москва
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Возможность перехода на московское время в Калининградской области не обсуждается, часовую разницу во времени со столицей жители региона считают отличительной чертой, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Разница во времени с Москвой калининградцам нравится, это такая отличительная черта. Честно сказать, мне кажется, что время можно было бы сместить – летом очень рано светает, в 4 утра уже совсем светло. Но жителей это не волнует, есть и другие вопросы", - объяснил губернатор.
https://ria.ru/20210101/vremya-1591764579.html
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общество, калининградская область, москва, антон алиханов
В Калининградской области не обсуждают переход на московское время
В Калининградской области не обсуждают возможный переход на московское время