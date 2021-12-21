https://ria.ru/20211221/obschestvo-1764665950.html

В Калининградской области не обсуждают переход на московское время

В Калининградской области не обсуждают переход на московское время - РИА Новости, 21.12.2021

В Калининградской области не обсуждают переход на московское время

Возможность перехода на московское время в Калининградской области не обсуждается, часовую разницу во времени со столицей жители региона считают отличительной... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:07

2021-12-21T11:07

2021-12-21T11:07

общество

калининградская область

москва

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Возможность перехода на московское время в Калининградской области не обсуждается, часовую разницу во времени со столицей жители региона считают отличительной чертой, заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Разница во времени с Москвой калининградцам нравится, это такая отличительная черта. Честно сказать, мне кажется, что время можно было бы сместить – летом очень рано светает, в 4 утра уже совсем светло. Но жителей это не волнует, есть и другие вопросы", - объяснил губернатор.

https://ria.ru/20210101/vremya-1591764579.html

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общество, калининградская область, москва, антон алиханов