https://ria.ru/20211221/obmen-1764745763.html

В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной

В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 21.12.2021

В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной

Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе возможен на третий день после утверждения Верховной радой Украины документа по выполнению обязательств в рамках минских... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:39

2021-12-21T15:39

2021-12-21T15:39

в мире

украина

верховная рада украины

луганская народная республика

ольга кобцева

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/77/1483107757_0:158:2896:1787_1920x0_80_0_0_a39851e8b6549fde034a78afbd48456f.jpg

ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе возможен на третий день после утверждения Верховной радой Украины документа по выполнению обязательств в рамках минских договоренностей, заявила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.Ранее Кобцева предложила утвердить в Верховной раде Украины дорожную карту по обязательствам, задекларированным минскими соглашениями. "В рамках этой дорожной карты, после ее утверждения Верховной радой, обмен и освобождение людей проводится на третий день", – сказала Кобцева.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20. В этом году обменов не проводили.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211210/plennye-1763054874.html

https://ria.ru/20210622/donbass-1738026931.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, луганская народная республика, ольга кобцева, ситуация в днр и лнр