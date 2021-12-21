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В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной
В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 21.12.2021
В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной
Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе возможен на третий день после утверждения Верховной радой Украины документа по выполнению обязательств в рамках минских... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:39
2021-12-21T15:39
в мире
украина
верховная рада украины
луганская народная республика
ольга кобцева
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе возможен на третий день после утверждения Верховной радой Украины документа по выполнению обязательств в рамках минских договоренностей, заявила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.Ранее Кобцева предложила утвердить в Верховной раде Украины дорожную карту по обязательствам, задекларированным минскими соглашениями. "В рамках этой дорожной карты, после ее утверждения Верховной радой, обмен и освобождение людей проводится на третий день", – сказала Кобцева.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20. В этом году обменов не проводили.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211210/plennye-1763054874.html
https://ria.ru/20210622/donbass-1738026931.html
украина
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в мире, украина, верховная рада украины, луганская народная республика, ольга кобцева, ситуация в днр и лнр
15:39 21.12.2021
 
В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной

В ЛНР допустили обмен пленными после утверждения Радой дорожной карты "Минска-2"

© РИА Новости / Олеся ПотаповаКПП "Станица Луганская" в ЛНР
КПП Станица Луганская в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе возможен на третий день после утверждения Верховной радой Украины документа по выполнению обязательств в рамках минских договоренностей, заявила журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.
Ранее Кобцева предложила утвердить в Верховной раде Украины дорожную карту по обязательствам, задекларированным минскими соглашениями. "В рамках этой дорожной карты, после ее утверждения Верховной радой, обмен и освобождение людей проводится на третий день", – сказала Кобцева.
Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 03:42
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20. В этом году обменов не проводили.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Обмен пленными между Киевом и ЛНР. 16 апреля 2020 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 09:50
ДНР поднимет вопрос о преследовании Киевом освобожденных при обменах
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЛуганская Народная РеспубликаОльга КобцеваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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