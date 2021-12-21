https://ria.ru/20211221/novyy_god-1764752377.html
Собянин выразил надежду на спокойную встречу Нового года
Собянин выразил надежду на спокойную встречу Нового года - РИА Новости, 21.12.2021
Собянин выразил надежду на спокойную встречу Нового года
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что Новый год пройдет спокойно в плане заболеваемости коронавирусом, власти будут мониторить ситуацию и... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:57
2021-12-21T15:57
2021-12-21T16:05
распространение коронавируса
новый год
общество
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что Новый год пройдет спокойно в плане заболеваемости коронавирусом, власти будут мониторить ситуацию и принимать своевременные решения."Будем надеяться, что Новый год пройдет спокойно. Тем не менее, у нас по-прежнему действуют ограничения, санитарные требования, ограничения, связанные с QR-кодами для прохода в театры, музеи, культурно-массовые, зрелищные мероприятия. Будем мониторить ситуацию совместно с Роспотребнадзором, совместно с оперативным штабом, и принимать своевременные решения", - сказал Собянин, выступая в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20211219/sobyanin-1764439583.html
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новый год, общество, москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:57 21.12.2021 (обновлено: 16:05 21.12.2021)
Собянин выразил надежду на спокойную встречу Нового года
Мэр Москвы Собянин: будем надеяться, что Новый год пройдёт спокойно