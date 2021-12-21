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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211221/northman-1764673566.html
Вышел трейлер "Варяга" с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Бьорк
Вышел трейлер "Варяга" с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Бьорк - РИА Новости, 21.12.2021
Вышел трейлер "Варяга" с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Бьорк
В Сети появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — "Варяга" Роберта Эггерса, сообщает Variety. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:36
2021-12-21T17:36
культура
николь кидман
итан хоук
уиллем дефо
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кино и сериалы
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — "Варяга" Роберта Эггерса, сообщает Variety. События в ленте разворачиваются в X веке в Исландии. Одну из главных ролей исполнил Александр Скарсгард. Он сыграл Амлета, наследника престола, на чьих глазах много лет назад был убит его отец. Повзрослевший принц хочет отомстить за его смерть, спасти свою мать и вернуть королевство. Образы родителей Амлета воплотили Николь Кидман и Итан Хоук. Коварного убийцу и дядю принца сыграл Клас Банг. Также в фильме снимались Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо и певица Бьорк. Скарсгард и Кидман уже работали вместе на одной съемочной площадке. В сериале "Большая маленькая ложь" они сыграли семейную пару. Тейлор Джой участвовала в дебютном фильме Эггерса, хорроре "Ведьма", а Дефо появлялся во второй картине режиссера — мрачной ленте "Маяк". Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года.
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николь кидман, итан хоук, уиллем дефо, новости культуры, кино и сериалы, бьорк
17:36 21.12.2021
 
Вышел трейлер "Варяга" с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Бьорк

Вышел трейлер "Варяга" с Александром Скарсгардом, Николь Кидман, Аней Тейлор-Джой и Бьорк

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов следующего года — "Варяга" Роберта Эггерса, сообщает Variety.
События в ленте разворачиваются в X веке в Исландии. Одну из главных ролей исполнил Александр Скарсгард. Он сыграл Амлета, наследника престола, на чьих глазах много лет назад был убит его отец. Повзрослевший принц хочет отомстить за его смерть, спасти свою мать и вернуть королевство.
Образы родителей Амлета воплотили Николь Кидман и Итан Хоук. Коварного убийцу и дядю принца сыграл Клас Банг. Также в фильме снимались Аня Тейлор-Джой, Уиллем Дефо и певица Бьорк.
Скарсгард и Кидман уже работали вместе на одной съемочной площадке. В сериале "Большая маленькая ложь" они сыграли семейную пару. Тейлор Джой участвовала в дебютном фильме Эггерса, хорроре "Ведьма", а Дефо появлялся во второй картине режиссера — мрачной ленте "Маяк".
Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года.
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КультураНиколь КидманИтан ХоукУиллем ДефоНовости культурыКино и сериалыБьорк
 
 
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