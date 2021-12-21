https://ria.ru/20211221/nikitin-1764800719.html

Арестованный в США россиянин Никитин вернулся на родину

Арестованный в США россиянин Никитин вернулся на родину - РИА Новости, 21.12.2021

Арестованный в США россиянин Никитин вернулся на родину

Обвиненный ранее в шпионаже россиянин Олег Никитин, который находился в американской тюрьме, вернулся на родину, изнанка американского правосудия оказалась... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:25

2021-12-21T19:25

2021-12-21T19:25

сша

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Обвиненный ранее в шпионаже россиянин Олег Никитин, который находился в американской тюрьме, вернулся на родину, изнанка американского правосудия оказалась совсем не сахарной и "не похожей на ботоксный глянец голливудских фильмов", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."В 2019 году ко мне на личный прием пришли жена и сын Олега Никитина, арестованного в США в сентябре 2019 года и абсурдно обвиненного американскими властями в целом ряде преступлений - отмывании денег, шпионаже, попытке обойти антироссийские санкции и так далее. Причем ни бизнесмен, ни его компания, которая специализировалась на реконструкции сахарных заводов, не входили в санкционные списки США… А сегодня - после двух лет борьбы - рейс "Аэрофлота" доставил Олега Никитина на Родину. Он первый раз за два года обнял своих жену и детей на родной земле. Олег вместе со своей семьей, любовь и верность которой придавала ему силы в американской тюрьме", - заявила уполномоченный, слова которой цитирует пресс-служба.Кроме того, родственники на приеме рассказали об изощренных методах американского следствия и ужасных условиях, в которых находился россиянин, добавила омбудсмен."Изнанка американского правосудия оказалась совсем не сахарной и не похожей на ботоксный глянец голливудских фильмов: нормой были шантажи, заключение в карцер, постоянное психологическое давление и запугивание. Ну, очень хотелось американским пинкертонам сломать "этого русского", - сказала Москалькова.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.

https://ria.ru/20211220/klyushin-1764518801.html

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сша, татьяна москалькова, россия