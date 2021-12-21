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Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией - РИА Новости, 21.12.2021
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:43
2021-12-21T14:43
2021-12-21T14:43
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна - это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Глава МИД Лавров: дальнейшее продвижение НАТО к границам будет красной линией