https://ria.ru/20211221/nato-1764729011.html

Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией

Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией - РИА Новости, 21.12.2021

Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией

Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:43

2021-12-21T14:43

2021-12-21T14:43

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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна - это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия