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Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией - РИА Новости, 21.12.2021
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:43
2021-12-21T14:43
в мире
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна - это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:43 21.12.2021
 
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией

Глава МИД Лавров: дальнейшее продвижение НАТО к границам будет красной линией

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна - это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
 
В миреСШАНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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