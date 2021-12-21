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Лавров заявил, что не обсуждал насильственное включение Грузии в НАТО
Лавров заявил, что не обсуждал насильственное включение Грузии в НАТО - РИА Новости, 21.12.2021
Лавров заявил, что не обсуждал насильственное включение Грузии в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал на встрече с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой вопрос... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:22
2021-12-21T14:38
в мире
грузия
южная осетия
абхазия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал на встрече с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой вопрос втягивания Грузии в НАТО.Встреча Лаврова с министрами иностранных дел Южной Осетии и Абхазии прошла накануне в Сочи."Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большей части ее народа, в Североатлантический альянс", - сказал Лавров журналистам. Он напомнил, что РФ обеспечивает безопасность Южной Осетии и Абхазии."Там находятся, в соответствии с подписанными договорами, наши военные базы, они надежно закрывают потребности наших союзников в обеспечении безопасности своих рубежей", - добавил министр.
https://ria.ru/20210714/gruziya-1741136517.html
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в мире, грузия, южная осетия, абхазия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:22 21.12.2021 (обновлено: 14:38 21.12.2021)
 
Лавров заявил, что не обсуждал насильственное включение Грузии в НАТО

Глава МИД Лавров: вариант насильственного включения Грузии в НАТО не обсуждался

© Sputnik / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал на встрече с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой вопрос втягивания Грузии в НАТО.
Встреча Лаврова с министрами иностранных дел Южной Осетии и Абхазии прошла накануне в Сочи.
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"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большей части ее народа, в Североатлантический альянс", - сказал Лавров журналистам. Он напомнил, что РФ обеспечивает безопасность Южной Осетии и Абхазии.
"Там находятся, в соответствии с подписанными договорами, наши военные базы, они надежно закрывают потребности наших союзников в обеспечении безопасности своих рубежей", - добавил министр.
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В миреГрузияЮжная ОсетияАбхазияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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