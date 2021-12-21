https://ria.ru/20211221/nato-1764710728.html
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине - РИА Новости, 21.12.2021
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с продвижением НАТО, в том числе на территорию Украины. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:45
2021-12-21T13:45
2021-12-21T17:21
в мире
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нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с продвижением НАТО, в том числе на территорию Украины."Если эта инфраструктура (базы и пусковые установки стран альянса. — Прим. ред.) будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти", — отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.По словам Путина, для России это серьезнейший вызов.
https://ria.ru/20211221/nato-1764651753.html
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в мире, украина, владимир путин, нато
13:45 21.12.2021 (обновлено: 17:21 21.12.2021)
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
Путин: с продвижением инфраструктуры НАТО на восток сократится подлетное время ракет