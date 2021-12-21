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Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине - РИА Новости, 21.12.2021
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с продвижением НАТО, в том числе на территорию Украины. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:45
2021-12-21T17:21
в мире
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с продвижением НАТО, в том числе на территорию Украины."Если эта инфраструктура (базы и пусковые установки стран альянса. — Прим. ред.) будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти", — отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.По словам Путина, для России это серьезнейший вызов.
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в мире, украина, владимир путин, нато
13:45 21.12.2021 (обновлено: 17:21 21.12.2021)
 
Путин рассказал, что будет, если инфраструктура НАТО появится на Украине

Путин: с продвижением инфраструктуры НАТО на восток сократится подлетное время ракет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с продвижением НАТО, в том числе на территорию Украины.
"Если эта инфраструктура (базы и пусковые установки стран альянса. — Прим. ред.) будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти", — отметил глава государства на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Нашивка с логотипом НАТО на форме военного во время учений Winter Shield-2021 в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 09:48
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В миреУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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