https://ria.ru/20211221/nato-1764686788.html

Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО

Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.12.2021

Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО

Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский во время конференции "Дипломатия 30... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:36

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украина

нато

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владимир зеленский

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КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский во время конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок стране потребуется достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом альянсе в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211220/ukraina-1764483724.html

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украина, нато, в мире, владимир зеленский