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Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО
Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.12.2021
Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО
Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский во время конференции "Дипломатия 30... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:36
2021-12-21T13:37
украина
нато
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский во время конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок стране потребуется достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом альянсе в ближайшие 20 лет.
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украина, нато, в мире, владимир зеленский
12:36 21.12.2021 (обновлено: 13:37 21.12.2021)
 
Зеленский попросил конкретизировать сроки вступления Украины в НАТО

Президент Зеленский: Украина хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский во время конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную", — сказал он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок стране потребуется достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в Североатлантическом альянсе в ближайшие 20 лет.
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