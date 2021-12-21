https://ria.ru/20211221/nato-1764660344.html
В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ
В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2021
В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ
Союзники по НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией по вопросу гарантий безопасности и их формату, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:39
2021-12-21T10:39
2021-12-21T10:39
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Союзники по НАТО не пришли к консенсусу по переговорам с Россией по вопросу гарантий безопасности и их формату, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По оценке издания, союзники по НАТО "смирились с необходимостью" вести переговоры с Россией: военные стран Запада хотят "избежать прямого отказа" от предложения Москвы и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".В частном порядке чиновники западных стран отвергают почти все предложения России, считая их "невозможными, неправдоподобными и противоречащими договорам, заключенным после окончания холодной войны". Тем не менее, они признают, что "закрытие двери" как ответ на дипломатическое предложение Москвы, может ухудшить положение дел."Официальные лица сообщили Financial Times, что нет единого мнения относительно того, как будут проходить переговоры или кто будет в них участвовать", - говорится в сообщении газеты.По словам неназванных чиновников, найти области, где можно провести "обстоятельные переговоры", будет трудно. Дело в том, что альянс отвергает любые уступки, которые могли бы "оказать влияние на безопасность его членов или на суверенитет Украины", пишет издание.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/russianato-1764608390.html
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в мире, сша, москва, сергей рябков, нато, россия
В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией, сообщили СМИ
Financial Times: в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по теме безопасности
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Союзники по НАТО
не пришли к консенсусу по переговорам с Россией
по вопросу гарантий безопасности и их формату, пишет газета Financial Times
со ссылкой на источники.
По оценке издания, союзники по НАТО "смирились с необходимостью" вести переговоры с Россией: военные стран Запада хотят "избежать прямого отказа" от предложения Москвы
и поэтому пытаются найти "области взаимного согласия и успокоить ситуацию".
В частном порядке чиновники западных стран отвергают почти все предложения России, считая их "невозможными, неправдоподобными и противоречащими договорам, заключенным после окончания холодной войны". Тем не менее, они признают, что "закрытие двери" как ответ на дипломатическое предложение Москвы, может ухудшить положение дел.
"Проблема здесь в том, что если просто сказать "нет" (предложениям Москвы), пространства для переговоров у вас не будет", - сказал газете неназванный высокопоставленный дипломат НАТО. По его словам, страны-члены НАТО и Евросоюза пока обсуждают, как ответить на проекты договоренностей.
"Официальные лица сообщили Financial Times, что нет единого мнения относительно того, как будут проходить переговоры или кто будет в них участвовать", - говорится в сообщении газеты.
По словам неназванных чиновников, найти области, где можно провести "обстоятельные переговоры", будет трудно. Дело в том, что альянс отвергает любые уступки, которые могли бы "оказать влияние на безопасность его членов или на суверенитет Украины", пишет издание.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США
и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону
и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины
. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.