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Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии, заявил дипломат
Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии, заявил дипломат - РИА Новости, 21.12.2021
Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии, заявил дипломат
Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:58
2021-12-21T11:11
в мире
украина
грузия
москва
нато
россия
константин гаврилов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", — сказал он в эфире "Соловьев Live", подтверждая, что Россия не допустит, чтобы ее "заболтали" и проигнорировали ее предложения.По словам дипломата, стороны могут прийти к взаимопониманию, несмотря на первую реакцию Вашингтона. В госдепе ранее заявили, что идеи Москвы не развеяли озабоченности американской стороны."Я думаю, это была первичная реакция. &lt;...&gt; Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет", — добавил Гаврилов.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы альянс не расширялся до Украины.
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в мире, украина, грузия, москва, нато, россия, константин гаврилов
09:58 21.12.2021 (обновлено: 11:11 21.12.2021)
 
Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии, заявил дипломат

Дипломат Гаврилов: Россия не допустит появления инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", — сказал он в эфире "Соловьев Live", подтверждая, что Россия не допустит, чтобы ее "заболтали" и проигнорировали ее предложения.
По словам дипломата, стороны могут прийти к взаимопониманию, несмотря на первую реакцию Вашингтона. В госдепе ранее заявили, что идеи Москвы не развеяли озабоченности американской стороны.
"Я думаю, это была первичная реакция. <...> Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет", — добавил Гаврилов.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы альянс не расширялся до Украины.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
07:42
В Китае призвали НАТО отказаться от менталитета холодной войны
 
В миреУкраинаГрузияМоскваНАТОРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
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