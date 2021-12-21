https://ria.ru/20211221/nato-1764653084.html
Москва проанализирует слова и действия НАТО, заявил дипломат
Москва проанализирует слова и действия НАТО, заявил дипломат - РИА Новости, 21.12.2021
Москва проанализирует слова и действия НАТО, заявил дипломат
Решение о том, как отвечать НАТО в случае отказа альянса от российских предложений по безопасности, будет приниматься на основе анализа действий Запада, заявил... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:56
2021-12-21T09:56
2021-12-21T10:01
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решение о том, как отвечать НАТО в случае отказа альянса от российских предложений по безопасности, будет приниматься на основе анализа действий Запада, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Когда делать и что делать, это (решение - ред.) будет принимать руководство страны на основе анализа всех тех ответов и заявлений, и действий наших так называемых партнеров", - сказал он в эфире YouTube-канале Соловьёв Live.При этом российский дипломат подчеркнул, что ответ РФ будет "военно-технический, если не остается других аргументов".МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/nato-1764651753.html
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в мире, москва, нато, россия, сша, вена, сергей рябков, константин гаврилов
09:56 21.12.2021 (обновлено: 10:01 21.12.2021)
Москва проанализирует слова и действия НАТО, заявил дипломат
Дипломат Гаврилов: Москва проанализирует реакцию НАТО на предложение по гарантиям