https://ria.ru/20211221/nato-1764651753.html

НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат

НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат - РИА Новости, 21.12.2021

НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат

Москва ждет ответ НАТО и США на недавние предложения, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:48

2021-12-21T09:48

2021-12-21T11:49

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва ждет ответ НАТО и США на недавние предложения, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации."Они не думают, что мы блефуем, но попытаются <...> заболтать эту проблему. <...> Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало", — сказал Гаврилов в эфире "Соловьев Live".Ультиматума по срокам нет, но Москва рассчитывает, что достичь понимания удастся оперативно."И, я думаю, реально даже, что переговоры начнутся. <...> Уже есть контакты (помощника президента России. — Прим. ред.) Юрия Ушакова с советником президента США. Выступали и Столтенберг (генсек НАТО. — Прим. ред.), и Прайс (представитель Госдепартамента США. — Прим. ред.) — разные совершенно оценки. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть, и в реальные сроки", — отметил дипломат.Российская сторона еще не решила, как действовать в случае отказа партнеров принять предложения, но "если не останется других аргументов", ответ будет военно-техническим, добавил Гаврилов.Отдельно он подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.В Североатлантическом альянсе ранее подтвердили, что получили документы, будут их изучать, но примут во внимание и мнение Киева.

https://ria.ru/20211221/zapad-1764597961.html

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в мире, москва, нато, россия