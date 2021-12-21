Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/nato-1764651753.html
НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат
НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат - РИА Новости, 21.12.2021
НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат
Москва ждет ответ НАТО и США на недавние предложения, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:48
2021-12-21T11:49
в мире
москва
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764657235_0:88:3072:1815_1920x0_80_0_0_3ea414c40cebd397fb8ac9048be43a76.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва ждет ответ НАТО и США на недавние предложения, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации."Они не думают, что мы блефуем, но попытаются &lt;...&gt; заболтать эту проблему. &lt;...&gt; Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало", — сказал Гаврилов в эфире "Соловьев Live".Ультиматума по срокам нет, но Москва рассчитывает, что достичь понимания удастся оперативно."И, я думаю, реально даже, что переговоры начнутся. &lt;...&gt; Уже есть контакты (помощника президента России. — Прим. ред.) Юрия Ушакова с советником президента США. Выступали и Столтенберг (генсек НАТО. — Прим. ред.), и Прайс (представитель Госдепартамента США. — Прим. ред.) — разные совершенно оценки. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть, и в реальные сроки", — отметил дипломат.Российская сторона еще не решила, как действовать в случае отказа партнеров принять предложения, но "если не останется других аргументов", ответ будет военно-техническим, добавил Гаврилов.Отдельно он подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.В Североатлантическом альянсе ранее подтвердили, что получили документы, будут их изучать, но примут во внимание и мнение Киева.
https://ria.ru/20211221/zapad-1764597961.html
https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764642019.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764657235_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6052861ee9125dc3d4ce219110eeb29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, нато, россия
09:48 21.12.2021 (обновлено: 11:49 21.12.2021)
 
НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, заявил дипломат

Дипломат Гаврилов: НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России

© AFP 2021 / Gints IvuskansНашивка с логотипом НАТО на форме военного во время учений Winter Shield-2021 в Латвии
Нашивка с логотипом НАТО на форме военного во время учений Winter Shield-2021 в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Gints Ivuskans
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва ждет ответ НАТО и США на недавние предложения, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, куда включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
"Они не думают, что мы блефуем, но попытаются <...> заболтать эту проблему. <...> Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало", — сказал Гаврилов в эфире "Соловьев Live".
Ультиматума по срокам нет, но Москва рассчитывает, что достичь понимания удастся оперативно.
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
08:00
"Они что, говорят?" Запад не знает, что ответить России
"И, я думаю, реально даже, что переговоры начнутся. <...> Уже есть контакты (помощника президента России. — Прим. ред.) Юрия Ушакова с советником президента США. Выступали и Столтенберг (генсек НАТО. — Прим. ред.), и Прайс (представитель Госдепартамента США. — Прим. ред.) — разные совершенно оценки. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть, и в реальные сроки", — отметил дипломат.
Российская сторона еще не решила, как действовать в случае отказа партнеров принять предложения, но "если не останется других аргументов", ответ будет военно-техническим, добавил Гаврилов.
Отдельно он подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.
В Североатлантическом альянсе ранее подтвердили, что получили документы, будут их изучать, но примут во внимание и мнение Киева.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
07:41
Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности
 
В миреМоскваНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США