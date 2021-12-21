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Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО - РИА Новости, 21.12.2021
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО
Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:13
2021-12-21T09:14
в мире
калининград
калининградская область
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
антон алиханов
россия
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизится к границам России."Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке", - добавил он.
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в мире, калининград, калининградская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), антон алиханов, россия
03:13 21.12.2021 (обновлено: 09:14 21.12.2021)
 
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО

Калининградский губернатор Алиханов: выросла частота появлений самолетов-разведчиков НАТО

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
"Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, воспринимает ли он внимание со стороны НАТО как угрозу.
Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизится к границам России.
"Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке", - добавил он.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 19:15
В МИД призвали возобновить канал общения Россия — НАТО по военной линии
 
В миреКалининградКалининградская областьНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Антон АлихановРоссия
 
 
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