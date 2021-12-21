https://ria.ru/20211221/nato-1764638006.html
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО - РИА Новости, 21.12.2021
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО
Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T03:13
2021-12-21T03:13
2021-12-21T09:14
в мире
калининград
калининградская область
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
антон алиханов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/53/1560455339_0:355:2849:1958_1920x0_80_0_0_22572242f5f5923adf8d7b6a0fd920dd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизится к границам России."Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке", - добавил он.
https://ria.ru/20211220/nato-1764610655.html
калининград
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/53/1560455339_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_bf98818aa61dabe10dc795ac9fe68c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининград, калининградская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), антон алиханов, россия
03:13 21.12.2021 (обновлено: 09:14 21.12.2021)
Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО
Калининградский губернатор Алиханов: выросла частота появлений самолетов-разведчиков НАТО