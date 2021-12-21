https://ria.ru/20211221/nato-1764638006.html

Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО

Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО - РИА Новости, 21.12.2021

Калининградский губернатор рассказал об "обмене любезностями" с НАТО

Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T03:13

2021-12-21T03:13

2021-12-21T09:14

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калининградская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

антон алиханов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 21 дек — РИА Новости. Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась, но и российская авиация тоже летает у границ НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизится к границам России."Наши летчики тоже летают, что приятно. Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке", - добавил он.

https://ria.ru/20211220/nato-1764610655.html

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в мире, калининград, калининградская область, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), антон алиханов, россия