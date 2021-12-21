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В Белоруссии возбудили дело после нападения на посольство в Лондоне

В Белоруссии возбудили дело после нападения на посольство в Лондоне - РИА Новости, 21.12.2021

В Белоруссии возбудили дело после нападения на посольство в Лондоне

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после нападения на посольство республики в Лондоне, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.12.2021

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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после нападения на посольство республики в Лондоне, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства."Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 366 "насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности" Уголовного кодекса Беларуси. Проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.В понедельник белорусский МИД сообщил, что 19 декабря на посольство в Лондоне было совершено нападение, серьезно пострадал один дипломат. По данным МИД, вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба. По данным ведомства, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона, установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".В МИД Белоруссии был вызван британский временный поверенный, которому заявлен решительный протест с требованием тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах.В пресс-службе назвали инцидент с нападением на посольство "попыткой расправы, совершенной в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений".

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/posolstvo-1764627247.html

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в мире, белоруссия, лондон, мид белоруссии