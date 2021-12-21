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Как получить "спортивный" налоговый вычет
Как получить "спортивный" налоговый вычет - РИА Новости, 21.12.2021
Как получить "спортивный" налоговый вычет
Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года. При покупке абонементов в фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:30
2021-12-21T10:30
2021-12-21T17:16
инфографика
общество
спорт
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
вокруг спорта
налоговый вычет
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Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года. При покупке абонементов в фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции государство вернет 13 процентов их стоимости. Список физкультурно-оздоровительных организаций, на которые распространяется программа, уже утвержден. В него включили более 3,8 тысячи государственных и частных компаний. Подробнее о том, кому положен "спортивный" вычет и как его оформить, — в инфографике Ria.ru.
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общество, спорт, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, вокруг спорта, налоговый вычет, инфографика