https://ria.ru/20211221/nalog-1764657452.html

Как получить "спортивный" налоговый вычет

Как получить "спортивный" налоговый вычет - РИА Новости, 21.12.2021

Как получить "спортивный" налоговый вычет

Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года. При покупке абонементов в фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:30

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инфографика

общество

спорт

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

вокруг спорта

налоговый вычет

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Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года. При покупке абонементов в фитнес-клубы, бассейны и спортивные секции государство вернет 13 процентов их стоимости. Список физкультурно-оздоровительных организаций, на которые распространяется программа, уже утвержден. В него включили более 3,8 тысячи государственных и частных компаний. Подробнее о том, кому положен "спортивный" вычет и как его оформить, — в инфографике Ria.ru.

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общество, спорт, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, вокруг спорта, налоговый вычет, инфографика