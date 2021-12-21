Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211221/muzey-1764803849.html
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы" - РИА Новости, 21.12.2021
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил вместе со школьниками передвижной музей "Поезд Победы" и призвал ребят, думая о будущем, всегда помнить... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:44
2021-12-21T19:44
калужская область
общество
история
дети
калужская область
владислав шапша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_0:263:2905:1897_1920x0_80_0_0_e0e7e7920521ebfd688e269632ed28a9.jpg
КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил вместе со школьниками передвижной музей "Поезд Победы" и призвал ребят, думая о будущем, всегда помнить историю своей страны, сообщает правительство региона.Во вторник губернатор Владислав Шапша вместе с председателем областного Заксобрания Геннадием Новосельцевым присоединился к учащимся калужской средней школы №8, которые пришли познакомиться с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы", который с 20 по 23 декабря работает в областном центре на станции Калуга-1."Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, посвящена событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному историческому периоду. По данным правительства Калужской области, ежедневно музей посещают тысячи человек.С помощью аудиогида губернатор и другие посетители музея совершили исторический экскурс, в ходе которого в доступной форме им дали информацию о самых важных событиях военных лет. По окончании экскурсии школьники поинтересовались у Шапши его впечатлениями. Губернатор ответил, что "Поезд Победы" произвёл на него сильное эмоциональной впечатление.В беседе с учащимися глава региона подчеркнул, что и в послевоенной истории страны было много трудовых подвигов, которыми можно гордиться. В частности, напомнил губернатор, на калужской земле в 1956 году была построена первая в мире промышленная атомная электростанция. "Это гордость нашего региона. И об этом мы тоже должны помнить", - подчеркнул он.Владислав Шапша поблагодарил учащихся за интерес к истории своей страны и с удовольствием откликнулся на просьбу ребят о совместной фотографии на память, сообщает правительство региона.
https://ria.ru/20211221/elektropodstantsiya-1764768039.html
https://ria.ru/20211219/festival-1764468897.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_83d07837b79548fb75e81f6a4abca00c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, история, дети, калужская область, владислав шапша, россия
19:44 21.12.2021
 
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"

Глава Калужской области Шапша призвал школьников всегда помнить историю своей страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил вместе со школьниками передвижной музей "Поезд Победы" и призвал ребят, думая о будущем, всегда помнить историю своей страны, сообщает правительство региона.
Во вторник губернатор Владислав Шапша вместе с председателем областного Заксобрания Геннадием Новосельцевым присоединился к учащимся калужской средней школы №8, которые пришли познакомиться с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы", который с 20 по 23 декабря работает в областном центре на станции Калуга-1.
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 16:41Калужская область
В Калуге запустили высокоавтоматизированную подстанцию "Университет"
"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, посвящена событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному историческому периоду. По данным правительства Калужской области, ежедневно музей посещают тысячи человек.
С помощью аудиогида губернатор и другие посетители музея совершили исторический экскурс, в ходе которого в доступной форме им дали информацию о самых важных событиях военных лет. По окончании экскурсии школьники поинтересовались у Шапши его впечатлениями. Губернатор ответил, что "Поезд Победы" произвёл на него сильное эмоциональной впечатление.
"Мы живем в мирное время и должны думать о будущем. Но иногда важно оглянуться и посмотреть, чего всё это стоило, какой ценой досталось и почему мы до сих пор об этом помним. Хотя многие хотели бы, чтобы мы забыли о тех подвигах и жертвах. Надо идти вперед, но помнить нашу историю: очень трагическую, жестокую, суровую, политую кровью миллионов людей", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
В беседе с учащимися глава региона подчеркнул, что и в послевоенной истории страны было много трудовых подвигов, которыми можно гордиться. В частности, напомнил губернатор, на калужской земле в 1956 году была построена первая в мире промышленная атомная электростанция. "Это гордость нашего региона. И об этом мы тоже должны помнить", - подчеркнул он.
Владислав Шапша поблагодарил учащихся за интерес к истории своей страны и с удовольствием откликнулся на просьбу ребят о совместной фотографии на память, сообщает правительство региона.
Участники Бугурты во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля УграФест в Калуге - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 20:41Калужская область
Фестиваль "УграФест" прошел в Калуге
 
Калужская областьОбществоисторияДетиКалужская областьВладислав ШапшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США