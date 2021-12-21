https://ria.ru/20211221/muzey-1764803849.html
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы" - РИА Новости, 21.12.2021
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил вместе со школьниками передвижной музей "Поезд Победы" и призвал ребят, думая о будущем, всегда помнить... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:44
2021-12-21T19:44
2021-12-21T19:44
калужская область
общество
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калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил вместе со школьниками передвижной музей "Поезд Победы" и призвал ребят, думая о будущем, всегда помнить историю своей страны, сообщает правительство региона.Во вторник губернатор Владислав Шапша вместе с председателем областного Заксобрания Геннадием Новосельцевым присоединился к учащимся калужской средней школы №8, которые пришли познакомиться с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы", который с 20 по 23 декабря работает в областном центре на станции Калуга-1."Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, посвящена событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному историческому периоду. По данным правительства Калужской области, ежедневно музей посещают тысячи человек.С помощью аудиогида губернатор и другие посетители музея совершили исторический экскурс, в ходе которого в доступной форме им дали информацию о самых важных событиях военных лет. По окончании экскурсии школьники поинтересовались у Шапши его впечатлениями. Губернатор ответил, что "Поезд Победы" произвёл на него сильное эмоциональной впечатление.В беседе с учащимися глава региона подчеркнул, что и в послевоенной истории страны было много трудовых подвигов, которыми можно гордиться. В частности, напомнил губернатор, на калужской земле в 1956 году была построена первая в мире промышленная атомная электростанция. "Это гордость нашего региона. И об этом мы тоже должны помнить", - подчеркнул он.Владислав Шапша поблагодарил учащихся за интерес к истории своей страны и с удовольствием откликнулся на просьбу ребят о совместной фотографии на память, сообщает правительство региона.
https://ria.ru/20211221/elektropodstantsiya-1764768039.html
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общество, история, дети, калужская область, владислав шапша, россия
Калужский губернатор посетил вместе со школьниками музей "Поезд Победы"
Глава Калужской области Шапша призвал школьников всегда помнить историю своей страны
КАЛУГА, 21 дек – РИА Новости.
Губернатор Калужской области
Владислав Шапша посетил вместе со школьниками передвижной музей "Поезд Победы" и призвал ребят, думая о будущем, всегда помнить историю своей страны, сообщает правительство региона.
Во вторник губернатор Владислав Шапша
вместе с председателем областного Заксобрания Геннадием Новосельцевым присоединился к учащимся калужской средней школы №8, которые пришли познакомиться с экспозицией передвижного музея "Поезд Победы", который с 20 по 23 декабря работает в областном центре на станции Калуга-1.
"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, посвящена событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному историческому периоду. По данным правительства Калужской области, ежедневно музей посещают тысячи человек.
С помощью аудиогида губернатор и другие посетители музея совершили исторический экскурс, в ходе которого в доступной форме им дали информацию о самых важных событиях военных лет. По окончании экскурсии школьники поинтересовались у Шапши его впечатлениями. Губернатор ответил, что "Поезд Победы" произвёл на него сильное эмоциональной впечатление.
"Мы живем в мирное время и должны думать о будущем. Но иногда важно оглянуться и посмотреть, чего всё это стоило, какой ценой досталось и почему мы до сих пор об этом помним. Хотя многие хотели бы, чтобы мы забыли о тех подвигах и жертвах. Надо идти вперед, но помнить нашу историю: очень трагическую, жестокую, суровую, политую кровью миллионов людей", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
В беседе с учащимися глава региона подчеркнул, что и в послевоенной истории страны было много трудовых подвигов, которыми можно гордиться. В частности, напомнил губернатор, на калужской земле в 1956 году была построена первая в мире промышленная атомная электростанция. "Это гордость нашего региона. И об этом мы тоже должны помнить", - подчеркнул он.
Владислав Шапша поблагодарил учащихся за интерес к истории своей страны и с удовольствием откликнулся на просьбу ребят о совместной фотографии на память, сообщает правительство региона.