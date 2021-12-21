https://ria.ru/20211221/most-1764668179.html
Архангельская область получит средства на реконструкцию Ягринского моста
Архангельская область получит средства на реконструкцию Ягринского моста - РИА Новости, 21.12.2021
Архангельская область получит средства на реконструкцию Ягринского моста
Архангельская область получит из федерального бюджета в течение двух лет более 1,85 миллиарда рублей на реконструкцию стратегически важного объекта - Ягринского РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:16
2021-12-21T11:16
2021-12-21T11:17
архангельская область
общество
северодвинск
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александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 дек – РИА Новости. Архангельская область получит из федерального бюджета в течение двух лет более 1,85 миллиарда рублей на реконструкцию стратегически важного объекта - Ягринского моста, соединяющего разные части города корабелов Северодвинска, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях."В 2022 году из федерального бюджета на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины будет направлено 1,03 миллиарда рублей, а через год – еще 834,9 миллиона рублей", - написал Цыбульский.Он уточнил, что длина нового автомобильного моста составит около 185 метров, а в эксплуатацию стратегически важный объект для всего региона сдадут осенью 2023 года. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Реконструкция предполагает расширение Ягринского шоссе до четырех полос, устройство тротуаров, велосипедной дорожки, наружного светодиодного освещения, ливневой канализации и демонтаж старого моста", - рассказал глава региона.Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, власти Архангельской области направят федеральные средства полностью на завершение реконструкции Ягринского моста в Северодвинске. В настоящий момент подрядчиком выполняются работы по устройству и укреплению насыпи до и после моста, выносу существующих сетей, устройству ливневой канализации и формированию откосов земляного полотна. Вместе с этим ведутся монтаж и надвижка пролетного строения.Общая стоимость работ – более 3,5 миллиарда рублей. Старый Ягринский мост был построен в середине прошлого века, он устарел и уже не выдерживает современных нагрузок. Мост имеет важное значение, поскольку соединяет части Северодвинска, новый мост будет востребован и промышленными предприятиями, и жителями города, которые переезжают с одной части в другую часть на полуостров Ягры.
https://ria.ru/20211220/internet-1764591204.html
https://ria.ru/20211214/lesoustroystvo-1763666975.html
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общество, северодвинск, архангельская область, михаил мишустин, александр цыбульский, россия
11:16 21.12.2021 (обновлено: 11:17 21.12.2021)
Архангельская область получит средства на реконструкцию Ягринского моста
Архангельская область получит более 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию Ягринского моста
АРХАНГЕЛЬСК, 21 дек – РИА Новости. Архангельская область
получит из федерального бюджета в течение двух лет более 1,85 миллиарда рублей на реконструкцию стратегически важного объекта - Ягринского моста, соединяющего разные части города корабелов Северодвинска
, сообщил губернатор Александр Цыбульский
в своих соцсетях.
"В 2022 году из федерального бюджета на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины будет направлено 1,03 миллиарда рублей, а через год – еще 834,9 миллиона рублей", - написал Цыбульский.
Он уточнил, что длина нового автомобильного моста составит около 185 метров, а в эксплуатацию стратегически важный объект для всего региона сдадут осенью 2023 года. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Реконструкция предполагает расширение Ягринского шоссе до четырех полос, устройство тротуаров, велосипедной дорожки, наружного светодиодного освещения, ливневой канализации и демонтаж старого моста", - рассказал глава региона.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, власти Архангельской области направят федеральные средства полностью на завершение реконструкции Ягринского моста в Северодвинске. В настоящий момент подрядчиком выполняются работы по устройству и укреплению насыпи до и после моста, выносу существующих сетей, устройству ливневой канализации и формированию откосов земляного полотна. Вместе с этим ведутся монтаж и надвижка пролетного строения.
Общая стоимость работ – более 3,5 миллиарда рублей. Старый Ягринский мост был построен в середине прошлого века, он устарел и уже не выдерживает современных нагрузок. Мост имеет важное значение, поскольку соединяет части Северодвинска, новый мост будет востребован и промышленными предприятиями, и жителями города, которые переезжают с одной части в другую часть на полуостров Ягры.