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Бирюков: более одной тысячи новогодних елей установили в Москве
Бирюков: более одной тысячи новогодних елей установили в Москве - РИА Новости, 21.12.2021
Бирюков: более одной тысячи новогодних елей установили в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, более 1 тысячи новогодних елей установили в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:18
2021-12-21T11:18
2021-12-21T11:18
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, более 1 тысячи новогодних елей установили в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тысячи елей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе."Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, более 1 тысячи новогодних елей установили в Москве
, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тысячи елей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - отметил заместитель мэра.