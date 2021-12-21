https://ria.ru/20211221/moskva-1764645427.html
В Москве температуру отопления подняли до максимума
В Москве температуру отопления подняли до максимума - РИА Новости, 21.12.2021
В Москве температуру отопления подняли до максимума
Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:41
2021-12-21T08:41
2021-12-21T10:17
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заместитель мэра.
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общество, москва, петр бирюков
08:41 21.12.2021 (обновлено: 10:17 21.12.2021)
В Москве температуру отопления подняли до максимума
В Москве из-за сильных морозов температуру отопления подняли до максимума
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие.
"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заместитель мэра.