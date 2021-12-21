https://ria.ru/20211221/moskva-1764645427.html

В Москве температуру отопления подняли до максимума

В Москве температуру отопления подняли до максимума - РИА Новости, 21.12.2021

В Москве температуру отопления подняли до максимума

Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:41

2021-12-21T08:41

2021-12-21T10:17

общество

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751022040_0:135:2500:1541_1920x0_80_0_0_4afb13f549bf3915ae3f7c445c6b760f.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заместитель мэра.

https://ria.ru/20211221/pogoda-1764642967.html

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764556062.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков