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В Москве температуру отопления подняли до максимума
В Москве температуру отопления подняли до максимума - РИА Новости, 21.12.2021
В Москве температуру отопления подняли до максимума
Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:41
2021-12-21T10:17
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заместитель мэра.
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общество, москва, петр бирюков
08:41 21.12.2021 (обновлено: 10:17 21.12.2021)
 
В Москве температуру отопления подняли до максимума

В Москве из-за сильных морозов температуру отопления подняли до максимума

© РИА Новости / Мария ДевахинаКот в квартире жилого дома
Кот в квартире жилого дома - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие.
"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил заместитель мэра.
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ОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
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