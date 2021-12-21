https://ria.ru/20211221/moshenniki-1764663830.html

Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж

Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж - РИА Новости, 21.12.2021

Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж

Мошенники в канун новогодних праздников звонят россиянам предпенсионного возраста под видом служащих государственных органов и обещают провести "выплаты" за... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:54

2021-12-21T10:54

2021-12-21T10:54

общество

втб

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мошенники в канун новогодних праздников звонят россиянам предпенсионного возраста под видом служащих государственных органов и обещают провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж, запрашивая номер карты и СМС-подтверждение от клиента, сообщила пресс-служба ВТБ."Злоумышленники обзванивают людей старшего поколения и, представляясь сотрудниками государственных ведомств, сообщают им о дополнительных выплатах, полагающихся за отработанный стаж. Войдя в доверие в ходе беседы, они просят уточнить номер банковской карты для зачисления денежных средств, продиктовать код из смс-сообщения, после чего используют эту информация для похищения средств и исчезают", - говорится в сообщении.По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок."Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о "фейковых" номерах в банк. Доля хищений с применением социальной инженерии остается достаточно высокой – порядка 65%, поэтому важно помнить, что звонок с незнакомого номера может представлять опасность, особенно в предпраздничное время", - отметил Чугунов.ВТБ напомнил, что нельзя сообщать третьим лицам данные карт и коды из СМС, переводить по просьбе неизвестных абонентов денежные средства на "резервные" счета в других банках, устанавливать сомнительные приложения, открывать подозрительные письма и переходить по фишинговым ссылкам.

https://ria.ru/20211211/moshenniki-1763272753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, втб