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Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж
Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж - РИА Новости, 21.12.2021
Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж
Мошенники в канун новогодних праздников звонят россиянам предпенсионного возраста под видом служащих государственных органов и обещают провести "выплаты" за... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:54
2021-12-21T10:54
общество
втб
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мошенники в канун новогодних праздников звонят россиянам предпенсионного возраста под видом служащих государственных органов и обещают провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж, запрашивая номер карты и СМС-подтверждение от клиента, сообщила пресс-служба ВТБ."Злоумышленники обзванивают людей старшего поколения и, представляясь сотрудниками государственных ведомств, сообщают им о дополнительных выплатах, полагающихся за отработанный стаж. Войдя в доверие в ходе беседы, они просят уточнить номер банковской карты для зачисления денежных средств, продиктовать код из смс-сообщения, после чего используют эту информация для похищения средств и исчезают", - говорится в сообщении.По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок."Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о "фейковых" номерах в банк. Доля хищений с применением социальной инженерии остается достаточно высокой – порядка 65%, поэтому важно помнить, что звонок с незнакомого номера может представлять опасность, особенно в предпраздничное время", - отметил Чугунов.ВТБ напомнил, что нельзя сообщать третьим лицам данные карт и коды из СМС, переводить по просьбе неизвестных абонентов денежные средства на "резервные" счета в других банках, устанавливать сомнительные приложения, открывать подозрительные письма и переходить по фишинговым ссылкам.
https://ria.ru/20211211/moshenniki-1763272753.html
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общество, втб
10:54 21.12.2021
 
Россиян предупредили о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж

ВТБ предупредил россиян о мошенниках, обещающих выплаты за трудовой стаж

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мошенники в канун новогодних праздников звонят россиянам предпенсионного возраста под видом служащих государственных органов и обещают провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж, запрашивая номер карты и СМС-подтверждение от клиента, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Злоумышленники обзванивают людей старшего поколения и, представляясь сотрудниками государственных ведомств, сообщают им о дополнительных выплатах, полагающихся за отработанный стаж. Войдя в доверие в ходе беседы, они просят уточнить номер банковской карты для зачисления денежных средств, продиктовать код из смс-сообщения, после чего используют эту информация для похищения средств и исчезают", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок.
"Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о "фейковых" номерах в банк. Доля хищений с применением социальной инженерии остается достаточно высокой – порядка 65%, поэтому важно помнить, что звонок с незнакомого номера может представлять опасность, особенно в предпраздничное время", - отметил Чугунов.
ВТБ напомнил, что нельзя сообщать третьим лицам данные карт и коды из СМС, переводить по просьбе неизвестных абонентов денежные средства на "резервные" счета в других банках, устанавливать сомнительные приложения, открывать подозрительные письма и переходить по фишинговым ссылкам.
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