https://ria.ru/20211221/mitinguyuschie-1764814750.html

Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии

Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии - РИА Новости, 21.12.2021

Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии

Силовики оттеснили митингующих от парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.12.2021

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2021-12-21T21:15

2021-12-21T22:17

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СУХУМ, 21 дек — РИА Новости. Силовики оттеснили митингующих от парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона протестующих. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.Активное участие в штурме парламента принимали не более ста человек. Многие стоят и просто наблюдают за происходящим. Сейчас лидер оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом страны Асланом Бжанией.Во вторник около 500 человек собрались в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра, неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Протестующие установили навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на зданиях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".

https://ria.ru/20211221/miting-1764813345.html

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764813446.html

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в мире, сухум, абхазия, адгур ардзинба