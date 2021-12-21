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Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии
Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии - РИА Новости, 21.12.2021
Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии
Силовики оттеснили митингующих от парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:15
2021-12-21T22:17
в мире
сухум
абхазия
адгур ардзинба
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СУХУМ, 21 дек — РИА Новости. Силовики оттеснили митингующих от парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона протестующих. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.Активное участие в штурме парламента принимали не более ста человек. Многие стоят и просто наблюдают за происходящим. Сейчас лидер оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом страны Асланом Бжанией.Во вторник около 500 человек собрались в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра, неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Протестующие установили навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на зданиях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".
https://ria.ru/20211221/miting-1764813345.html
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в мире, сухум, абхазия, адгур ардзинба
21:15 21.12.2021 (обновлено: 22:17 21.12.2021)
 
Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии

Силовики оттеснили митингующих от здания парламента Абхазии

© SputnikНесанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия
Несанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Sputnik
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СУХУМ, 21 дек — РИА Новости. Силовики оттеснили митингующих от парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона протестующих. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.
Активное участие в штурме парламента принимали не более ста человек. Многие стоят и просто наблюдают за происходящим. Сейчас лидер оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом страны Асланом Бжанией.
Во вторник около 500 человек собрались в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента "не покидать территорию Абхазии в день митинга".
Сотрудники ДПС у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21:05
На митинге в Сухуме пострадала съемочная группа абхазского телевидения
Акция началась на площади у Абхазского драматического театра, неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Протестующие установили навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на зданиях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

Несанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21:05
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
 
В миреСухумАбхазияАдгур Ардзинба
 
 
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