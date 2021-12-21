21:05 21.12.2021 (обновлено: 21:19 21.12.2021)
На митинге в Сухуме пострадала съемочная группа абхазского телевидения
Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала во время работы на митинге оппозиции
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 21 дек – РИА Новости. Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала во время работы на митинге оппозиции, сообщает Telegram-канал Абхазской государственной телерадиокомпании.
Уточняется, что водителю и оператору нанесли телесные повреждения. Корреспонденту удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру, которая впоследствии вышла из строя.
Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.
Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы и попросила президента Аслана Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".
Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".
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