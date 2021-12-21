https://ria.ru/20211221/miting-1764813345.html

На митинге в Сухуме пострадала съемочная группа абхазского телевидения

На митинге в Сухуме пострадала съемочная группа абхазского телевидения - РИА Новости, 21.12.2021

На митинге в Сухуме пострадала съемочная группа абхазского телевидения

Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала во время работы на митинге оппозиции, сообщает Telegram-канал Абхазской государственной телерадиокомпании. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T21:05

2021-12-21T21:05

2021-12-21T21:19

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СУХУМ, 21 дек – РИА Новости. Съемочная группа Абхазского телевидения пострадала во время работы на митинге оппозиции, сообщает Telegram-канал Абхазской государственной телерадиокомпании.Уточняется, что водителю и оператору нанесли телесные повреждения. Корреспонденту удалось увернуться от удара. У одного из операторов вырвали из рук видеокамеру, которая впоследствии вышла из строя.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы и попросила президента Аслана Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".

https://ria.ru/20211221/mitinguyuschie-1764814750.html

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764813446.html

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в мире, сухум, абхазия, аслан бжания