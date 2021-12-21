https://ria.ru/20211221/minpromtorg-1764683806.html

Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении

Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении - РИА Новости, 21.12.2021

Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении

Минпромторг России в текущем году ожидает роста на 10% в гражданских сегментах судостроения и авиационной промышленности, сообщил министр промышленности и... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:28

2021-12-21T12:28

2021-12-21T13:03

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

госдума рф

денис мантуров

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минпромторг России в текущем году ожидает роста на 10% в гражданских сегментах судостроения и авиационной промышленности, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Рост около 10% ожидаем в станкостроении, лесопромышленном комплексе, химпроме и гражданских сегментах авиапрома, судостроения и радиоэлектроники", - заявил Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

https://ria.ru/20211221/manturov-1764684004.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, госдума рф, денис мантуров