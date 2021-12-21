https://ria.ru/20211221/minpromtorg-1764683806.html
Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении
Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении - РИА Новости, 21.12.2021
Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении
Минпромторг России в текущем году ожидает роста на 10% в гражданских сегментах судостроения и авиационной промышленности, сообщил министр промышленности и... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:28
2021-12-21T12:28
2021-12-21T13:03
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
госдума рф
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_f09d80efb66ef5e1d3e8be1591f85311.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минпромторг России в текущем году ожидает роста на 10% в гражданских сегментах судостроения и авиационной промышленности, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Рост около 10% ожидаем в станкостроении, лесопромышленном комплексе, химпроме и гражданских сегментах авиапрома, судостроения и радиоэлектроники", - заявил Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
https://ria.ru/20211221/manturov-1764684004.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_55be32e4937cef972d59337199fc41f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, госдума рф, денис мантуров
12:28 21.12.2021 (обновлено: 13:03 21.12.2021)
Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении
Минпромторг ожидает роста в гражданском авиапроме и судостроении на десять процентов