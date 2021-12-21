https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html

В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год

В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год - РИА Новости, 21.12.2021

В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год

Более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ поступило с зарубежных электронных сервисов в экстренные... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:24

2021-12-21T20:24

2021-12-21T20:58

общество

безопасность

госдума рф

россия

сша

япония

генеральная прокуратура рф

василий пискарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ поступило с зарубежных электронных сервисов в экстренные службы в 2021 году, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала во втором чтении за поправку о внесудебной блокировке сайтов за ложные сообщения об актах терроризма. По словам Пискарева, из-за сообщений о якобы готовящемся теракте эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки."Таких сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти Российской Федерации за 2021 год зафиксировано более 4,5 тысячи, и их нужно решительно пресекать, блокируя источники распространения ложной информации", - сказал Пискарев журналистам.Он отметил, что большинство таких сообщений поступают с зарубежных электронных сервисов, расположенных в США, Канаде, Японии, ФРГ, Нидерландах и ряде других стран, в том числе на Украине. "Фактически это явление представляет еще одну форму зарубежного вмешательства с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в нашей стране", - добавил депутат.Кроме этого, отметил Пискарев, по данным Генпрокуратуры РФ растет число преступлений экстремистской направленности. "За 11 месяцев 2021 года отмечен рост таких преступлений более чем на 25%, причем более половины из них совершены с использованием Интернета", - отметил он.

https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, безопасность, госдума рф, россия, сша, япония, генеральная прокуратура рф, василий пискарев