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В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год
В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год - РИА Новости, 21.12.2021
В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год
Более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ поступило с зарубежных электронных сервисов в экстренные... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:24
2021-12-21T20:58
общество
безопасность
госдума рф
россия
сша
япония
генеральная прокуратура рф
василий пискарев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ поступило с зарубежных электронных сервисов в экстренные службы в 2021 году, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала во втором чтении за поправку о внесудебной блокировке сайтов за ложные сообщения об актах терроризма. По словам Пискарева, из-за сообщений о якобы готовящемся теракте эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки."Таких сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти Российской Федерации за 2021 год зафиксировано более 4,5 тысячи, и их нужно решительно пресекать, блокируя источники распространения ложной информации", - сказал Пискарев журналистам.Он отметил, что большинство таких сообщений поступают с зарубежных электронных сервисов, расположенных в США, Канаде, Японии, ФРГ, Нидерландах и ряде других стран, в том числе на Украине. "Фактически это явление представляет еще одну форму зарубежного вмешательства с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в нашей стране", - добавил депутат.Кроме этого, отметил Пискарев, по данным Генпрокуратуры РФ растет число преступлений экстремистской направленности. "За 11 месяцев 2021 года отмечен рост таких преступлений более чем на 25%, причем более половины из них совершены с использованием Интернета", - отметил он.
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общество, безопасность, госдума рф, россия, сша, япония, генеральная прокуратура рф, василий пискарев
20:24 21.12.2021 (обновлено: 20:58 21.12.2021)
 
В Госдуме рассказали о поступивших ложных сообщениях о минировании за год

Пискарев: в Россию поступило более 4,5 тысячи ложных сообщений о минировании в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 4,5 тысячи сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ поступило с зарубежных электронных сервисов в экстренные службы в 2021 году, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала во втором чтении за поправку о внесудебной блокировке сайтов за ложные сообщения об актах терроризма. По словам Пискарева, из-за сообщений о якобы готовящемся теракте эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки.
"Таких сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти Российской Федерации за 2021 год зафиксировано более 4,5 тысячи, и их нужно решительно пресекать, блокируя источники распространения ложной информации", - сказал Пискарев журналистам.
Он отметил, что большинство таких сообщений поступают с зарубежных электронных сервисов, расположенных в США, Канаде, Японии, ФРГ, Нидерландах и ряде других стран, в том числе на Украине. "Фактически это явление представляет еще одну форму зарубежного вмешательства с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в нашей стране", - добавил депутат.
Кроме этого, отметил Пискарев, по данным Генпрокуратуры РФ растет число преступлений экстремистской направленности. "За 11 месяцев 2021 года отмечен рост таких преступлений более чем на 25%, причем более половины из них совершены с использованием Интернета", - отметил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
16:58
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ОбществоБезопасностьГосдума РФРоссияСШАЯпонияГенеральная прокуратура РФВасилий Пискарев
 
 
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