https://ria.ru/20211221/migratsiya-1764783720.html

Медведев заявил, что миграционное законодательство требует переработки

Медведев заявил, что миграционное законодательство требует переработки - РИА Новости, 21.12.2021

Медведев заявил, что миграционное законодательство требует переработки

Миграционное законодательство РФ требует переработки, были высказаны различные идеи, но между отдельными ведомствами позиции расходятся довольно существенно,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:52

2021-12-21T17:52

2021-12-21T18:00

общество

миграция

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Миграционное законодательство РФ требует переработки, были высказаны различные идеи, но между отдельными ведомствами позиции расходятся довольно существенно, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Очевидно, что законодательство - ключевой вопрос при осуществлении государственной миграционной политики. Есть целый ряд идей, которые высказывали коллеги. Я попрошу их коротко идеи осветить с учетом ряда президентских поручений", - сказал он на совещании."По оценкам экспертов, миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению. Эта задача сложная, весьма разнообразный массив нормативных актов. То обсуждение, которое было, показало, что позиции довольно существенно расходятся между отдельными ведомствами по этому вопросу", - пояснил Медведев. По его словам, он получил различные отклики на высказанные предложения."Сегодняшнее совещание для того, чтобы сверить часы. Мы проведем серию совещаний по поручению президента по вопросам миграционной политики и в том числе по вопросам совершенствования миграционного законодательства", - сказал он.

https://ria.ru/20211220/migranty-1764596509.html

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общество, миграция, дмитрий медведев, россия