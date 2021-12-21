https://ria.ru/20211221/migranty-1764706132.html

На польско-белорусской границе за год умер 21 мигрант, заявили в УВКПЧ ООН

На польско-белорусской границе за год умер 21 мигрант, заявили в УВКПЧ ООН - РИА Новости, 21.12.2021

На польско-белорусской границе за год умер 21 мигрант, заявили в УВКПЧ ООН

УВКПЧ ООН заявило, что, по данным международных организаций, на польско-белорусской границе в текущем году скончался 21 человек, заявила на брифинге во вторник... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:34

2021-12-21T13:34

2021-12-21T13:34

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. УВКПЧ ООН заявило, что, по данным международных организаций, на польско-белорусской границе в текущем году скончался 21 человек, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."Были сообщения о нескольких смертях мигрантов. Международная организация по миграции внимательно следит за этим и согласно их проекту "Пропавшие мигранты" в 2021 году 21 мигрант умер на границе Польши и Белоруссии", - сказала она.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/migranty-1764429050.html

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в мире, оон, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии