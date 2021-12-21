Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/mh17-1764698612.html
Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"
Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука" - РИА Новости, 21.12.2021
Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"
Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не нашло указаний на то, что самолет мог бы быть сбит каким-либо другим оружием, кроме... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:08
2021-12-21T15:06
mh17. расследование
в мире
украина
нидерланды
малайзия
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
предварительный доклад о причинах крушения mh17
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568334549_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_00d0a3dd9b49877c2ba3b2d9a993393c.jpg
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не нашло указаний на то, что самолет мог бы быть сбит каким-либо другим оружием, кроме ЗРК "Бук", заявила на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс."Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура, таким образом, пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которую запустили со стороны Первомайского", — сказала она, зачитывая обвинительное заключение в особо охраняемом комплексе Схипхол.По ее словам, в пользу этой версии говорит характер повреждений лайнера. К таким выводам подталкивают результаты экспертизы фрагментов и поражающих элементов и расшифровки перехваченных телефонных разговоров обвиняемых, добавила прокурор.Также утверждается, что ЗРК довезли до предполагаемого места пуска по приказу и в сопровождении четырех обвиняемых. Риддербекс добавила, что запуск видели два свидетеля.В ноябре Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы российского концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты. В частности, по его версии, сценарий о пуске ракеты со стороны Снежного и Первомайского не подтвердился, хотя голландские эксперты обозначили именно эти локации, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением лайнера над Донбассом. Они подтвердили, что в самолет могла попасть только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировали украинские военные. Они обладали комплексами "Бук", доставшимися Киеву после распада СССР. В то же время голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из таких моделирований.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.
https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html
https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html
https://ria.ru/20211220/mn17-1764534381.html
https://ria.ru/20211205/operatsiya-1762294359.html
https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html
украина
нидерланды
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155700/30/1557003086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_74a1f8c9f6482d596bd7652de4574ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
mh17. расследование, в мире, украина, нидерланды, малайзия, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), предварительный доклад о причинах крушения mh17, россия
13:08 21.12.2021 (обновлено: 15:06 21.12.2021)
 
Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

Следствие по MH17: не нашли на обломках никаких следов другого оружия, кроме ЗРК "Бук"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не нашло указаний на то, что самолет мог бы быть сбит каким-либо другим оружием, кроме ЗРК "Бук", заявила на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс.
"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура, таким образом, пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которую запустили со стороны Первомайского", — сказала она, зачитывая обвинительное заключение в особо охраняемом комплексе Схипхол.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 16:40
Прокуратура Нидерландов заявила об аутентичности аудиозаписей по MH17
По ее словам, в пользу этой версии говорит характер повреждений лайнера. К таким выводам подталкивают результаты экспертизы фрагментов и поражающих элементов и расшифровки перехваченных телефонных разговоров обвиняемых, добавила прокурор.
Также утверждается, что ЗРК довезли до предполагаемого места пуска по приказу и в сопровождении четырех обвиняемых. Риддербекс добавила, что запуск видели два свидетеля.
В ноябре Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы российского концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты. В частности, по его версии, сценарий о пуске ракеты со стороны Снежного и Первомайского не подтвердился, хотя голландские эксперты обозначили именно эти локации, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 13:34
Российские показания добавили в дело MH17 для сбалансированности досье
При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением лайнера над Донбассом. Они подтвердили, что в самолет могла попасть только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировали украинские военные. Они обладали комплексами "Бук", доставшимися Киеву после распада СССР.
В то же время голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из таких моделирований.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 13:28
Суд по МН17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля насчет ЗРК "Бук"
Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.
Украинский военный в Донецкой области
5 декабря, 21:14
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 02:46
СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17
 
MH17. РасследованиеВ миреУкраинаНидерландыМалайзияКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)Предварительный доклад о причинах крушения MH17Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США