https://ria.ru/20211221/mh17-1764698612.html

Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука" - РИА Новости, 21.12.2021

Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не нашло указаний на то, что самолет мог бы быть сбит каким-либо другим оружием, кроме... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:08

2021-12-21T13:08

2021-12-21T15:06

mh17. расследование

в мире

украина

нидерланды

малайзия

крушение малайзийского boeing под донецком

бук (зенитный ракетный комплекс)

предварительный доклад о причинах крушения mh17

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ПАРИЖ, 21 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Следствие по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не нашло указаний на то, что самолет мог бы быть сбит каким-либо другим оружием, кроме ЗРК "Бук", заявила на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс."Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура, таким образом, пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которую запустили со стороны Первомайского", — сказала она, зачитывая обвинительное заключение в особо охраняемом комплексе Схипхол.По ее словам, в пользу этой версии говорит характер повреждений лайнера. К таким выводам подталкивают результаты экспертизы фрагментов и поражающих элементов и расшифровки перехваченных телефонных разговоров обвиняемых, добавила прокурор.Также утверждается, что ЗРК довезли до предполагаемого места пуска по приказу и в сопровождении четырех обвиняемых. Риддербекс добавила, что запуск видели два свидетеля.В ноябре Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы российского концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты. В частности, по его версии, сценарий о пуске ракеты со стороны Снежного и Первомайского не подтвердился, хотя голландские эксперты обозначили именно эти локации, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением лайнера над Донбассом. Они подтвердили, что в самолет могла попасть только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировали украинские военные. Они обладали комплексами "Бук", доставшимися Киеву после распада СССР. В то же время голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из таких моделирований.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявил РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ведомство передало Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные Москвы.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова считает, что это мешает оценить достоверность аргументов, однако Генпрокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование предвзято и однобоко.

https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html

https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html

https://ria.ru/20211220/mn17-1764534381.html

https://ria.ru/20211205/operatsiya-1762294359.html

https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html

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