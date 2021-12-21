https://ria.ru/20211221/meropriyatiya-1764761113.html

Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях

Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях - РИА Новости, 21.12.2021

Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях

В преддверии новогодних и рождественских праздников следует воздержаться или минимизировать мероприятия в закрытых помещениях, лучше отказаться от путешествий и РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:15

2021-12-21T16:15

2021-12-21T16:42

распространение коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В преддверии новогодних и рождественских праздников следует воздержаться или минимизировать мероприятия в закрытых помещениях, лучше отказаться от путешествий и встретить новый год в кругу семьи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Главное в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе, ну и, конечно, воздержаться от путешествий, провести праздники в кругу семьи", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211221/privivka-1764607951.html

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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии