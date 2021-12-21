https://ria.ru/20211221/meropriyatiya-1764761113.html
Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях
Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях - РИА Новости, 21.12.2021
Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях
В преддверии новогодних и рождественских праздников следует воздержаться или минимизировать мероприятия в закрытых помещениях, лучше отказаться от путешествий и РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:15
2021-12-21T16:15
2021-12-21T16:42
распространение коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В преддверии новогодних и рождественских праздников следует воздержаться или минимизировать мероприятия в закрытых помещениях, лучше отказаться от путешествий и встретить новый год в кругу семьи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Главное в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе, ну и, конечно, воздержаться от путешествий, провести праздники в кругу семьи", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:15 21.12.2021 (обновлено: 16:42 21.12.2021)
Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях
Глава Роспотребнадзора Попова призвала воздержаться от мероприятий в закрытых помещениях