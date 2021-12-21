https://ria.ru/20211221/matkapital-1764764297.html
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:27
2021-12-21T16:27
2021-12-21T16:28
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, размер материнского капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. Отмечается, что в таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты.Кроме этого, согласно закону, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 рубль за второго и последующих.
https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html
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общество, владимир путин, россия
16:27 21.12.2021 (обновлено: 16:28 21.12.2021)
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции
Президент Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции