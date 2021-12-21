На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
На Камчатке ушедшая в запой мать довела четырехлетнего сына до голодной смерти
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в запое несколько месяцев, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.
"Подозреваемая, достоверно зная о том, что ее 4-летний сын нуждается в специальном уходе в связи с имеющимся у него врожденным заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, с сентября по декабрь текущего года злоупотребляла спиртными напитками и не проявляла должной заботы и внимания по отношению к здоровью ребенка, не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к истощению ребенка и наступлению его смерти", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Проверку начала и камчатская краевая прокуратура. В ведомстве уточнили, что женщина на протяжении двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу не обратилась.
"В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка), за распитие спиртного в присутствии малолетнего", — добавили в прокуратуре, уточнив, что также будет решаться вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и опеки.