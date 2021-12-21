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На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти - РИА Новости, 21.12.2021
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T01:38
2021-12-21T01:38
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в запое несколько месяцев, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.Проверку начала и камчатская краевая прокуратура. В ведомстве уточнили, что женщина на протяжении двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу не обратилась."В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка), за распитие спиртного в присутствии малолетнего", — добавили в прокуратуре, уточнив, что также будет решаться вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и опеки.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:38 21.12.2021
 
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти

На Камчатке ушедшая в запой мать довела четырехлетнего сына до голодной смерти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в запое несколько месяцев, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.
"Подозреваемая, достоверно зная о том, что ее 4-летний сын нуждается в специальном уходе в связи с имеющимся у него врожденным заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, с сентября по декабрь текущего года злоупотребляла спиртными напитками и не проявляла должной заботы и внимания по отношению к здоровью ребенка, не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к истощению ребенка и наступлению его смерти", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Проверку начала и камчатская краевая прокуратура. В ведомстве уточнили, что женщина на протяжении двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу не обратилась.
"В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка), за распитие спиртного в присутствии малолетнего", — добавили в прокуратуре, уточнив, что также будет решаться вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и опеки.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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