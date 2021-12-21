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На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти

На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти - РИА Новости, 21.12.2021

На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T01:38

2021-12-21T01:38

2021-12-21T01:38

происшествия

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камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в запое несколько месяцев, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.Проверку начала и камчатская краевая прокуратура. В ведомстве уточнили, что женщина на протяжении двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу не обратилась."В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка), за распитие спиртного в присутствии малолетнего", — добавили в прокуратуре, уточнив, что также будет решаться вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и опеки.

https://ria.ru/20211219/kvartira-1764476180.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия