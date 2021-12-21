https://ria.ru/20211221/manipulyatsii-1764712109.html

Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин

Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин

России надоели уловки Запада, прикрывающегося принципами международного права, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:47

2021-12-21T13:47

2021-12-21T17:25

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. России надоели уловки Запада, прикрывающегося принципами международного права, заявил президент Владимир Путин.Глава государства указал, что западные страны под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории"."И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее", — пояснил он на расширенном заседании коллегии Минобороны.Ранее Путин заявил о намерении Москвы добиваться от Запада гарантий безопасности из-за продвижения НАТО на восток и размещения вооружения у российских границ.МИД 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Один из пунктов касается нерасширения блока.Как заявлял РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на требование России, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/putin-1764723780.html

https://ria.ru/20211220/vtorzhenie-1764551444.html

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Путин о манипуляции США в сфере международного права Манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, надоели, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории". 2021-12-21T13:47 true PT0M22S

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