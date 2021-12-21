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Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин
Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин
России надоели уловки Запада, прикрывающегося принципами международного права, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:47
2021-12-21T17:25
в мире
владимир путин
оон
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. России надоели уловки Запада, прикрывающегося принципами международного права, заявил президент Владимир Путин.Глава государства указал, что западные страны под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории"."И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее", — пояснил он на расширенном заседании коллегии Минобороны.Ранее Путин заявил о намерении Москвы добиваться от Запада гарантий безопасности из-за продвижения НАТО на восток и размещения вооружения у российских границ.МИД 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Один из пунктов касается нерасширения блока.Как заявлял РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на требование России, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/putin-1764723780.html
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Путин о манипуляции США в сфере международного права
Манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, надоели, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории".
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в мире, владимир путин, оон, россия
13:47 21.12.2021 (обновлено: 17:25 21.12.2021)
 
Манипуляции со стороны Запада надоели, заявил Путин

Путин: манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося международным правом, надоели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. России надоели уловки Запада, прикрывающегося принципами международного права, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства указал, что западные страны под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить собственную безопасность, действуют "за тысячи километров от своей национальной территории".
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Предложения России по безопасности не являются ультиматумом, заявил Путин
"И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее", — пояснил он на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Ранее Путин заявил о намерении Москвы добиваться от Запада гарантий безопасности из-за продвижения НАТО на восток и размещения вооружения у российских границ.
МИД 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Один из пунктов касается нерасширения блока.
Как заявлял РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на требование России, это может привести к новому витку конфронтации.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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МИД ответил на сообщения о предотвращении "вторжения" России на Украину
 
В миреВладимир ПутинООНРоссия
 
 
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