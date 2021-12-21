https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html

Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах

Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах - РИА Новости, 21.12.2021

Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:58

2021-12-21T16:58

2021-12-21T17:03

госдума рф

общество

олег нилов

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дмитрий вяткин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая лишение свободы на срок до двух лет.Законопроект подготовлен представителями всех пяти думских фракций - Владимиром Васильевым, Дмитрием Вяткиным, Алексеем Ткачевым и Ириной Панькиной от "Единой России", Ярославом Ниловым и Василием Власовым от ЛДПР, Олегом Ниловым от "Справедливой России - За правду" и Владиславом Даванковым от "Новых людей".Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в превышении допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.Также данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.Авторы законопроекта указали, что в 2020 году по статье КоАП в части о превышении установленной скорости движения от 60 до 80 километров в час возбуждено 440,4 тысячи дел об административных правонарушениях, за превышение более 80 километров в час – 58, 9 тысячи дел, а за выезд на встречное направление – 596,8 тысячи дел.При этом за повторные правонарушения в части превышения скорости в 2020 году было возбуждено 202,1 тысячи дел, а за выезд на "встречку" - 44,8 тысячи дел.Депутаты подчеркнули, что данная статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД, также грубо нарушают правила, выезжая на полосу встречного движения, почти 10% водителей."Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создает условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицам, уже подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством", - говорится в сопроводительных материалах.Помимо этого, законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предлагается установить подсудность уголовных дел о данных преступлениях районному суду и определить предварительное расследование по таким делам в форме дознания.Также законопроект поддержало правительство РФ при условии отсутствия возражений со стороны администрации президента и Верховного суда.

https://ria.ru/20211221/tekhosmotr-1764746296.html

https://ria.ru/20211211/kamera-1763240464.html

https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html

https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html

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госдума рф, общество, олег нилов, единая россия, лдпр, владимир васильев, авто, дмитрий вяткин, россия