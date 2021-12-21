Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html
Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах
Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах - РИА Новости, 21.12.2021
Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:58
2021-12-21T17:03
госдума рф
общество
олег нилов
единая россия
лдпр
владимир васильев
авто
дмитрий вяткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая лишение свободы на срок до двух лет.Законопроект подготовлен представителями всех пяти думских фракций - Владимиром Васильевым, Дмитрием Вяткиным, Алексеем Ткачевым и Ириной Панькиной от "Единой России", Ярославом Ниловым и Василием Власовым от ЛДПР, Олегом Ниловым от "Справедливой России - За правду" и Владиславом Даванковым от "Новых людей".Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в превышении допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.Также данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.Авторы законопроекта указали, что в 2020 году по статье КоАП в части о превышении установленной скорости движения от 60 до 80 километров в час возбуждено 440,4 тысячи дел об административных правонарушениях, за превышение более 80 километров в час – 58, 9 тысячи дел, а за выезд на встречное направление – 596,8 тысячи дел.При этом за повторные правонарушения в части превышения скорости в 2020 году было возбуждено 202,1 тысячи дел, а за выезд на "встречку" - 44,8 тысячи дел.Депутаты подчеркнули, что данная статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД, также грубо нарушают правила, выезжая на полосу встречного движения, почти 10% водителей."Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создает условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицам, уже подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством", - говорится в сопроводительных материалах.Помимо этого, законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предлагается установить подсудность уголовных дел о данных преступлениях районному суду и определить предварительное расследование по таким делам в форме дознания.Также законопроект поддержало правительство РФ при условии отсутствия возражений со стороны администрации президента и Верховного суда.
https://ria.ru/20211221/tekhosmotr-1764746296.html
https://ria.ru/20211211/kamera-1763240464.html
https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html
https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, олег нилов, единая россия, лдпр, владимир васильев, авто, дмитрий вяткин, россия
16:58 21.12.2021 (обновлено: 17:03 21.12.2021)
 
Госдума одобрила в I чтении законопроект о наказании для лихачей на дорогах

Госдума одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, включая лишение свободы на срок до двух лет.
Законопроект подготовлен представителями всех пяти думских фракций - Владимиром Васильевым, Дмитрием Вяткиным, Алексеем Ткачевым и Ириной Панькиной от "Единой России", Ярославом Ниловым и Василием Власовым от ЛДПР, Олегом Ниловым от "Справедливой России - За правду" и Владиславом Даванковым от "Новых людей".
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра Эксперт плюс - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 15:41
Госдума приняла поправки к проекту об отмене техосмотра
Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в превышении допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.
В качестве наказания предлагается установить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Также данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.
Сотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 07:21
В России планируют фиксировать камерами опасное вождение
Авторы законопроекта указали, что в 2020 году по статье КоАП в части о превышении установленной скорости движения от 60 до 80 километров в час возбуждено 440,4 тысячи дел об административных правонарушениях, за превышение более 80 километров в час – 58, 9 тысячи дел, а за выезд на встречное направление – 596,8 тысячи дел.
При этом за повторные правонарушения в части превышения скорости в 2020 году было возбуждено 202,1 тысячи дел, а за выезд на "встречку" - 44,8 тысячи дел.
Депутаты подчеркнули, что данная статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД, также грубо нарушают правила, выезжая на полосу встречного движения, почти 10% водителей.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:41
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
"Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создает условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицам, уже подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством", - говорится в сопроводительных материалах.
Помимо этого, законопроектом вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Предлагается установить подсудность уголовных дел о данных преступлениях районному суду и определить предварительное расследование по таким делам в форме дознания.
Также законопроект поддержало правительство РФ при условии отсутствия возражений со стороны администрации президента и Верховного суда.
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 03:15
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
 
Госдума РФОбществоОлег НиловЕдиная РоссияЛДПРВладимир ВасильевАвтоДмитрий ВяткинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США