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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
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Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России
Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России - РИА Новости, 21.12.2021
Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России
Нижегородская область вошла в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T22:38
2021-12-21T22:38
нижегородская область
общество
арзамасский район
нижний новгород
денис буцаев
глеб никитин
денис егоров
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Нижегородская область вошла в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Российский экологический оператор (РЭО) во вторник представил "Зеленый рейтинг" регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области."По данным РЭО, Нижегородская область при этом лидирует по критерию оценки инвестиций в инфраструктуру ТКО, то есть инвесторы проявляют активность и высокую готовность вкладывать средства в строительство объектов по переработке отходов", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.Как сообщил губернатор Нижегородской области, еще до старта реформы обращения с отходами производства и потребления в регионе уже действовало пять объектов размещения и обработки ТКО. "Эти объекты перерабатывают свыше 80 процентов образующегося на территории области мусора. С 2019 года появился еще один мусоросортировочный комплекс – в Сормовском районе Нижнего Новгорода, а в июне 2020 года объект обработки мусора ввели в эксплуатацию в Арзамасском районе. Кроме того, сейчас рассматриваются еще две частные концессионные инициативы по созданию и эксплуатации межмуниципальных объектов размещения и обработки отходов на территориях Арзамасского и Уренского муниципальных районов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.При составлении "Зеленого рейтинга" эксперты РЭО учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, а также данные цифровой системы "РЭО Радар", анкету участника "Зеленого рейтинга" и отчет по сообщениям в СМИ."Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО. Высокая оценка, которую получила Нижегородская область в рейтинге, свидетельствует об эффективности реализации в регионе национального проекта "Экология", - добавил Никитин.По словам генерального директора публично-правовой компании "РЭО" Дениса Буцаева, рейтинг также дает возможность оценить вклад субъектов федерации в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России.В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что Нижегородская область входит в пятерку лидеров по обработке отходов. На данный момент свыше 83% твердых коммунальных отходов на территории региона обрабатывается, 8% - утилизируется. К 2024 году Нижегородская область поставила перед собой задачу увеличить показатель утилизации ТКО в два раза.
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общество, арзамасский район, нижний новгород, денис буцаев, глеб никитин, денис егоров, россия
22:38 21.12.2021
 
Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России

Глава Нижегородской области Никитин: область вошла в тройку самых "зеленых" регионов

© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Правительство Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Нижегородская область вошла в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Российский экологический оператор (РЭО) во вторник представил "Зеленый рейтинг" регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.
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"По данным РЭО, Нижегородская область при этом лидирует по критерию оценки инвестиций в инфраструктуру ТКО, то есть инвесторы проявляют активность и высокую готовность вкладывать средства в строительство объектов по переработке отходов", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.
Как сообщил губернатор Нижегородской области, еще до старта реформы обращения с отходами производства и потребления в регионе уже действовало пять объектов размещения и обработки ТКО. "Эти объекты перерабатывают свыше 80 процентов образующегося на территории области мусора. С 2019 года появился еще один мусоросортировочный комплекс – в Сормовском районе Нижнего Новгорода, а в июне 2020 года объект обработки мусора ввели в эксплуатацию в Арзамасском районе. Кроме того, сейчас рассматриваются еще две частные концессионные инициативы по созданию и эксплуатации межмуниципальных объектов размещения и обработки отходов на территориях Арзамасского и Уренского муниципальных районов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
При составлении "Зеленого рейтинга" эксперты РЭО учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, а также данные цифровой системы "РЭО Радар", анкету участника "Зеленого рейтинга" и отчет по сообщениям в СМИ.
"Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО. Высокая оценка, которую получила Нижегородская область в рейтинге, свидетельствует об эффективности реализации в регионе национального проекта "Экология", - добавил Никитин.
По словам генерального директора публично-правовой компании "РЭО" Дениса Буцаева, рейтинг также дает возможность оценить вклад субъектов федерации в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России.
В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что Нижегородская область входит в пятерку лидеров по обработке отходов. На данный момент свыше 83% твердых коммунальных отходов на территории региона обрабатывается, 8% - утилизируется. К 2024 году Нижегородская область поставила перед собой задачу увеличить показатель утилизации ТКО в два раза.
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Нижегородская областьОбществоАрзамасский районНижний НовгородДенис БуцаевГлеб НикитинДенис ЕгоровРоссия
 
 
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