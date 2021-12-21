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Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России

Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России - РИА Новости, 21.12.2021

Нижегородская область вошла в тройку лидеров "зеленых" регионов России

Нижегородская область вошла в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T22:38

2021-12-21T22:38

2021-12-21T22:38

нижегородская область

общество

арзамасский район

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Нижегородская область вошла в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Российский экологический оператор (РЭО) во вторник представил "Зеленый рейтинг" регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области."По данным РЭО, Нижегородская область при этом лидирует по критерию оценки инвестиций в инфраструктуру ТКО, то есть инвесторы проявляют активность и высокую готовность вкладывать средства в строительство объектов по переработке отходов", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.Как сообщил губернатор Нижегородской области, еще до старта реформы обращения с отходами производства и потребления в регионе уже действовало пять объектов размещения и обработки ТКО. "Эти объекты перерабатывают свыше 80 процентов образующегося на территории области мусора. С 2019 года появился еще один мусоросортировочный комплекс – в Сормовском районе Нижнего Новгорода, а в июне 2020 года объект обработки мусора ввели в эксплуатацию в Арзамасском районе. Кроме того, сейчас рассматриваются еще две частные концессионные инициативы по созданию и эксплуатации межмуниципальных объектов размещения и обработки отходов на территориях Арзамасского и Уренского муниципальных районов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.При составлении "Зеленого рейтинга" эксперты РЭО учитывали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. Специалисты РЭО проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных операторов, а также данные цифровой системы "РЭО Радар", анкету участника "Зеленого рейтинга" и отчет по сообщениям в СМИ."Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО. Высокая оценка, которую получила Нижегородская область в рейтинге, свидетельствует об эффективности реализации в регионе национального проекта "Экология", - добавил Никитин.По словам генерального директора публично-правовой компании "РЭО" Дениса Буцаева, рейтинг также дает возможность оценить вклад субъектов федерации в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России.В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что Нижегородская область входит в пятерку лидеров по обработке отходов. На данный момент свыше 83% твердых коммунальных отходов на территории региона обрабатывается, 8% - утилизируется. К 2024 году Нижегородская область поставила перед собой задачу увеличить показатель утилизации ТКО в два раза.

https://ria.ru/20211220/rasselenie-1764617659.html

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общество, арзамасский район, нижний новгород, денис буцаев, глеб никитин, денис егоров, россия