https://ria.ru/20211221/lekarstva-1764799860.html
Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19
Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вместе с властями регионов заранее прогнозировать ситуацию с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:17
2021-12-21T19:17
2021-12-21T19:17
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вместе с властями регионов заранее прогнозировать ситуацию с обеспеченностью субъектов лекарствами для борьбы с коронавирусом."Вместе с региональными властями, пожалуйста, заранее прогнозируйте потребности в лекарствах и медицинских изделиях, а также в профилактических препаратах. Это важно. Вы помните уроки того года", - обратился Мишустин к Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19
Мишустин поручил Мурашко прогнозировать ситуацию с лекарствами для борьбы с COVID-19