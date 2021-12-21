https://ria.ru/20211221/lekarstva-1764799860.html

Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19

Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

Мишустин поручил прогнозировать ситуацию с лекарствами против COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вместе с властями регионов заранее прогнозировать ситуацию с... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:17

2021-12-21T19:17

2021-12-21T19:17

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко вместе с властями регионов заранее прогнозировать ситуацию с обеспеченностью субъектов лекарствами для борьбы с коронавирусом."Вместе с региональными властями, пожалуйста, заранее прогнозируйте потребности в лекарствах и медицинских изделиях, а также в профилактических препаратах. Это важно. Вы помните уроки того года", - обратился Мишустин к Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764797838.html

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