https://ria.ru/20211221/lavrov-1764730189.html

Лавров пошутил, процитировав журналистам песню Армстронга

Лавров пошутил, процитировав журналистам песню Армстронга - РИА Новости, 21.12.2021

Лавров пошутил, процитировав журналистам песню Армстронга

Глава МИД Сергей Лавров шутя обратился к журналистам, процитировав слова из песни Луи Армстронга. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:45

2021-12-21T14:45

2021-12-21T16:01

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СОЧИ, 21 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров шутя обратился к журналистам, процитировав слова из песни Луи Армстронга.По окончании приветственного слова на переговорах главы российской дипломатии и его коллеги из Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович в Сочи министр предложил отпустить журналистов из комнаты."Let my people go", — сказал он с улыбкой.Российский министр известен своим чувством юмора. Например, на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме в начале декабря он пошутил во время встречи с британской коллегой Элизабет Трасс, когда сказал фотографам, которые несколько минут их снимали, что они не собираются танцевать, и попросил покинуть комнату.

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762838618.html

стокгольм (город)

сочи

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в мире, стокгольм (город), сочи, сергей лавров, луи армстронг, обсе, россия