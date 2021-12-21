https://ria.ru/20211221/lavrov-1764723037.html

Лавров назвал цель российских предложений по безопасности

Лавров назвал цель российских предложений по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Лавров назвал цель российских предложений по безопасности

Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют ряд стратегов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:25

2021-12-21T14:25

2021-12-21T14:37

нато

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют ряд стратегов НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги", - сказал Лавров журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/nato-1764722039.html

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нато, сергей лавров, россия, сша, вашингтон (город), сергей рябков