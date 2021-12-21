https://ria.ru/20211221/lavrov-1764719151.html
Лавров заявил, что Москва готова обсуждать озабоченности США
Лавров заявил, что Москва готова обсуждать озабоченности США - РИА Новости, 21.12.2021
Лавров заявил, что Москва готова обсуждать озабоченности США
РФ готова в рамках диалога по гарантиям безопасности обсуждать озабоченности Вашингтона, но пока их не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:11
2021-12-21T14:11
2021-12-21T14:16
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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. РФ готова в рамках диалога по гарантиям безопасности обсуждать озабоченности Вашингтона, но пока их не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, - мы все готовы обсуждать, но пока, как вы и сказали, мы такие озабоченности не получили", - сказал Лавров журналистам.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато
14:11 21.12.2021 (обновлено: 14:16 21.12.2021)
Лавров заявил, что Москва готова обсуждать озабоченности США
Глава МИД Лавров: Москва готова обсуждать озабоченности США по гарантиям безопасности